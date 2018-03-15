中新網3月15日電 日前，2018新女性創新論壇以「內創業，企業目標與個人價值的雙贏之道」為主題，在北京優客工場隆重舉行。本次活動由厘爾女士主辦，得到了在京商界女性企業家的支持，還吸引了資本界的高度重視與眾多業內外人士及知名媒體的關注。

三十余位行內知名企業家、創業者及優秀女性代表在現場交流經驗、探索2018年商業發展趨勢。值得關注的是，本次論壇特別邀請清華經管學院藺雷博士與女性企業家分享女性創新等方面的專題演講。

藺雷博士是清華經管學院、加州大學伯克利分校哈斯商學院雙博士后，也是中國服務創新創業管理領域開拓者，中科院管理諮詢專家，被譽為「中國服務創新第一人」。藺雷博士提出：「個體價值的迅速崛起，推動組織與人的關係從雇傭關係向合夥關係轉變，一場前所未有的內創業革命正在加速到來。隨著創業改革浪潮的深入，內創業已經從少數大企業的『專屬品』，變為眾多企業轉型發展的『利器』，內創業的傳統邊界已被打破，資源的內外聯動、價值的共創分享、目標的多元融合成為新時代內創業的鮮明特徵。內創業，就是企業提供資源，讓那些具有創新意識和創新衝動的員工和外部創客，在企業內部進行創業，企業變身成為一個孵化平台，內部員工則變身為創客，雙方通過股權、分紅等方式成為合伙人，最終共享創業成果的一種現代創業制度「。

當今商業社會中，女性扮演了越來越重要的角色，現場嘉賓以「內創業？女性創新」為話題進行深入交流。活動現場大家積極探討和展現了新時代下商業女性領袖的特點和使命，交流行業之間最佳實踐和發展經驗，在高互動性的論壇中啟發思考，並結識能幫助企業加速增長的夥伴。

厘爾女士作為本次論壇的主辦方，在現場開設資源共享、對接環節，同時啟動厘爾女士2018年全球名校遊學項目。中國經濟的快速成長，越來越多的女性企業家、創業者把目光投向了海外，不少企業已邁出了走向世界的步伐。為適應女性企業家、創業者走向國際的大趨勢，厘爾女士與美國斯坦福大學合作，開發了「創新戰略與傑出領導力」課程，以幫助女性從業者獲得更為開闊的國際視野，深刻理解商業發展所面臨的挑戰和問題，開拓自身處理事業發展的能力，從而更好的促進團隊和組織獲得持續的成功，公司得到持續成長。

厘爾女士全球發起人介紹到：「學習從不同的角度去認識企業發展，親身體驗、經歷不同企業間的文化，認識一個企業在發展壯大中要面臨的責任和挑戰，對於正在商業社會壯大的女性領袖群體而言，是很重要的過程。而「創新戰略與傑出領導力」課程，就是這其中最不可或缺的一步。