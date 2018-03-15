日本將對中韓產碳素鋼管道接頭征反傾銷稅 為期5年北京新浪網 (2018-03-15 10:32)
[環球網報導 實習記者 楊子晴]據日本NHK電視台3月14日報導，日本政府決定將正式對中韓兩國碳素鋼零件徵收為期5年的反傾銷稅。此次反傾銷稅的對象是用碳素鋼製成的管道接頭。日方認為，中韓兩國不正當的傾銷行為對本土企業造成了打擊。
2017年3月，3家日本企業向政府方面反映，因中韓兩國低價傾銷管道接頭，造成市場混亂。日本政府於同年12月決定暫時取消對中韓兩國該零件的零關稅政策，轉而按照世界貿易組織的相關規定，對其徵收最高額度的關稅（69.2%）。
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