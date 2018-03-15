國泰升幅擴至逾7% 多家大行唱好北京新浪網 (2018-03-15 10:33)
國泰航空（00293）昨日（14日）放榜后，今日狀態大勇，現升幅擴至7.4%，最新報14.8元，主動買盤60%；成交約931萬股，涉資1.34億元。
該股獲多間大行唱好，高盛續予「買入」評級，目標價由15.2元升至17.1元。
此外，瑞銀亦調升其目標價，由13.8元升至16.0元，投資評級由「中性」升至「買入」；摩通則上調其評級，由「減持」升至「中性」，目標價由9.0元升至14.0元。
現時，恒生指數報31303，下跌131點或0.42%，主板成交327.97億元．上證綜合指數報3288，下跌2點或0.08%，成交580.54億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現：
股份（編號） 現價 變幅
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東航（00670） 6.48元 下跌0.46%
國航（00753） 11.36元 下跌0.18%
南航（01055） 10.04元 下跌1.57%
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關鍵字：
上一則：上投摩根發行REITs指數基金
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