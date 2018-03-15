無人駕駛概念走強 中航電測漲逾5%北京新浪網 (2018-03-15 10:34)
周四，滬指低開小幅震蕩，盤中無人駕駛概念走強。其中中航電測漲逾5%。此外航天科技、托普集團等也出現一定上攻。
消息面上，李彥宏在第三場「委員通道」表示，在很多常見的路況下已可以自動駕駛，比如從北京開車到上海，只要開上高速公路，你就不用管了，可以「吃著火鍋唱著歌」。等到了上海，車會提醒需要下高速。這樣再有個3、5年時間，在完全開放道路上能夠替代司機的無人駕駛車也就會出現。
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