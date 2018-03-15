中新網3月15日電 近年來，隨著電子商務不斷地深入發展，消費者的生活習慣和方式也悄然發生改變。跨境電子商務正在世界範圍內迎來黃金時代，中國通過跨境電商進口，為全球企業提供了重要的商機。作為全球互聯網科技巨頭的亞馬遜，既享受了中國跨境電商發展帶來的紅利，也在思考如何帶動中國製造走出去，把握新貿易時代賦予的無限商機。

助力跨境電商新發展

近日，電子商務研究中心發佈《2017年度中國跨境電商政策研究報告》。報告顯示，從現有頒布的跨境電商政策來看，各相關部門工作的主要目的是：大力支持跨境電商新興業態的發展，並積極引導跨境電商運營的規範化。

亞馬遜全球副總裁、亞馬遜中國總裁張文翊認為，連續的政策加碼代表了國家對跨境電商的支持和認可，將更加有利於跨境電商的快速發展，為跨境電商行業帶來更多機遇。亞馬遜也將乘此東風，續依託全球資源加速中國創新，促進中國的跨境電商蓬勃發展。

跨境戰略是亞馬遜中國的核心戰略之一，作為全球領先的電商企業亞馬遜擁有獨特的優勢和核心競爭力，包括擁有全球成熟而廣泛的供應商網路、領先的跨境物流體系以及海量的全球優質選品等，為消費者打造了安全無憂、便捷、透明的跨境網購體驗。張文翊介紹，未來，亞馬遜還將藉助全球資源優勢、通過加速本地創新推進跨境電商在中國的發展，讓中國消費者無論身處何處，都可以通過亞馬遜中國以實惠的價格購買到高品質的海外正品，通過亞馬遜全球開店助力中國企業開拓更多海外市場發展空間，持續推動實體經濟的轉型升級。

共享數字化創新成果

數字化是網路時代和信息時代的特徵之一，目前已成為中國企業探索與轉型的方向。而數字化與科技、文化、教育、扶貧等領域的創新性融合，則從人類社會的方方面面，以更智能、更高效、更安全、更人性化的方式，開創面向未來的無限可能。

作為全球戰略重要組成部分，亞馬遜在中國的發展同樣關注於數字化與創新的深度融合。張文翊介紹，以亞馬遜海外購業務為例，亞馬遜中國通過直接對接海外站點的跨境直郵模式、Prime跨境免郵等借勢全球優勢資源、並基於中國消費者實際需求的本地化創新，打造出一體化的跨國跨地區全球經濟鏈路，實現中國與歐美日地區的互聯互通，有效助推中國跨境電商行業的持續健康發展，也為中國數字經濟的發展貢獻了一臂之力。

亞馬遜在通過獨有的全球供應商資源和跨境物流體系優勢，為中國消費者帶來來自世界各地的豐富優質的選品的同時，也通過全球開店業務助力中國企業走出去、推動出口跨境電商發展，助推數字經濟的互聯互通與雙向發展。

此外，作為電子閱讀領域的先驅，亞馬遜Kindle自2012年入華以來，也一直推動著中國數字閱讀以及數字出版行業的變革與創新。

實現全球視野本地化

無論從產品、服務還是商業模式，亞馬遜已經成為全球互聯網企業的創新代表，在中國的發展亦是如此。依託獨一無二的全球供應商資源及跨境物流體系，亞馬遜中國一方面通過亞馬遜海外購商店將來自世界各地的高品質商品引進中國，另一方面通過亞馬遜「全球開店」助力中國企業「出海」。這一「進」一「出」構成了亞馬遜中國跨境電商戰略的「雙引擎」。

張文翊表示，未來，亞馬遜將更好地探索如何把亞馬遜全球的優勢資源帶到中國，並結合中國市場的發展、本地消費者的需求做最好的創新，實現「全球視野」的「本地化」，這已成為亞馬遜在中國的發展之路。同時，這一獨樹一幟的跨境「雙引擎」創新之道，無疑將助力提升中國製造企業的品質觀念和品牌意識，拓展其在全球的業務與發展，為供給側改革提供支持，也為中國經濟的發展貢獻力量。

當前，貿易環境發生巨大變革，跨境電商已經成為中國企業出口的重要通路。2018年，亞馬遜全球開店將基於對中國賣家轉型跨境出口電商難點的深刻理解，藉助亞馬遜的全球資源與本地化專業服務，滿足不同類型中國出口企業的多樣化升級需求，帶動中國製造走出去，把握新貿易時代賦予的無限商機。