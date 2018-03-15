來源： 公眾號「有點自我」

今天是我在藍色游標工作的第713天。

HR突然找到我，說：

「公司希望你自己主動離職，今天就走。否則我們將會以嚴重違紀為由開除你，不會給你任何賠償，給你半天的時間好好考慮下。」

「如果你不配合，我會叫保安把你趕出去。」

感謝大家和我一樣的好奇心，我特么也想知道發生了什麼！！

1

我是藍標的一名小員工，大藍標一個普普通通的員工。

我是愛藍標的，大學畢業至今2年多的時間我一直在這裏，服務了很多的大客戶，期間也獲得了很多的成長。這一點我是很感激藍標的。

但是今天，我要站出來，發出自己的聲音，讓藍標這個龐然大物明白，你們所默許的潛規則，實際上是多大的惡！

去年以來，藍標進行了大裁員，很多業務組進行了調整。可能也是公司意識到了藍標有一些大企業病，要針對性的做一些調整，提升效率，這是一件好事情，我也替藍標感到高興。

藍標畢竟是上市公司嘛，裁撤冗員相信也會對提升公司的利潤率起到正向的效果。

大的方向上挺好，我也很支持公司管理層的這個決策。我所在的這個業務組是去年年底搭建，我是跟著老領導一起過來的，我們組之前維護著藍標幾個比較重要的客戶，可以不謙虛的說，我們這幫人也算是給公司做出了比較大的貢獻的。

當時領導找我過來開展新業務，我是很開心的，覺得是自己大展拳腳的時候。後來沒想到的是新業務這塊進展並不太順利，裏面也有一些高層人事鬥爭等一些非常複雜的事情，我也說不明白。

大體情況就是，我們到了新業務組之後的很長一段時間，總是被要求做一些亂七八糟的業務，正常的業務反倒開展不了。

然後就是，因為沒有業務嘛，我們這個項目組需要不斷裁員。這個也可以理解，我們組的同事基本也都做好了被裁員的準備。

2

奇怪的事情從這裏開始了，藍標一步一步讓我這個老員工寒了心！

首先是我的直屬領導，雖然他馬上就要離職，但是他還是盡職盡責的先裁掉手下的小夥伴。

紅臉勸退

直屬領導苦口婆心，希望我自己給公司提離職，這樣公司就不用給補償了，也講了一些自己提離職的好處。一個即將要離職的人，還在想方設法幫公司減少支出，藍標的高管們看了應該會很感動。

領導的說法可謂是苦口婆心，有理有據。首先先說明，咱藍標向來沒有賠償金這個說法；然後呢，拿到這個賠償金杯，對你也沒啥好處，我們這樣其實都是為你好啊；最後告訴你，小朋友，不如聽我的話，早點去找工作才是王道啊！

這個邏輯，我真的是特么服氣了！公司裁員，不給賠償還有道理了？

回過頭來仔細想想就發現邏輯不對，公司由於業務調整方面的原因裁員，會對員工的職業生涯產生不利？有毛病啊，我看人家好多從樂視出來的朋友也走上了人生巔峰。這一點到底算不算變相威脅，我還有點不確定，反正剛看的時候還是嚇了一跳。後來想想，不存在的。

想了這些，我就斷然拒絕了領導的要求。我的想法很簡單，公司要裁員，需要給我正當的賠償，這也是任何一個有良知的公司必須做的事。

這樣算過了一關。

白臉威脅

當然，藍標畢竟是個大公司，手段、策略方面當然也不會就這麼單一。領導見拿我沒辦法，就把我推給了HR。

這個HR是我見過的很強勢的一個HR，發生了文章開頭的那一幕。

可能是最近處理這類事物比較多，所以得心應手，上來就給我來了個下馬威：

你今天最好就主動離職，否則我會以你違紀為由來開除你，這樣你不但拿不到賠償，而且會對你未來的職業生涯產生影響，你自己好好想想，下午來和你確認。。。。。。

說實話我被嚇到了，這麼大的陣仗，真特么嚇死了！

但她所謂的違紀指的是什麼呢？她說我有三次曠工，而三次曠工在藍標是可以被開除的，並且可以不用付賠償金，而這個曠工的標準是什麼呢？是遲到超過一個小時。

這裏需要做一些說明，公關廣告行業一般是有自己的作息方式。我們作為第三方服務的公司，以客戶為重，得按照客戶的節奏來。打個比方，我之前服務的一個公司，經常在半夜開會，有一段時間他們策劃一個大型活動，我幾乎每天都是晚上三點才開完會回家。

這些情況，領導也都知情。BOSS也都會通過我們的考勤審批，所以偶爾會出現這種稍微晚一點到公司的情況也實屬正常。而且公關公司加班本來就是常態，藍標向來也沒有給加班費的傳統。還有一些偶發因素，緊急需要趕稿，溝通客戶或者外勤，這樣到公司的時間自然就會遲。

在HR和我說這件事情之前，我從來沒有意識到這會是一個問題，我們的考勤記錄領導也都審批了，同時無論留下的，還是被裁員的同事，考勤記錄基本都和我一樣。這時我才意識到，這隻是一個套路，一種手段，來逼你就範。

我在藍標這幾年，說不上廢寢忘食做業務，但還算是勤勤懇懇，盡職盡責。最後竟然可能會被以這種奇葩的違紀理由開除。我真的不服氣，我也忍不下這口氣。

所以，下午HR在約我的時候，我也留了個心眼，悄悄錄了音。大家可以來感受下，考慮到當事人的隱私，聲音是做過變聲處理的，因為我覺得也不是這個HR的問題。更多的是環境的問題，我們都是受害者，都被institutionalized了。

可以想像的是，如果我自己現在或者在更早的時候提出離職，這些「理由」都不存在了，也不會有所謂的違紀。真是可笑，也佩服這些人的執著。

3

今天被六六寫的關於京東的文章刷屏了，不評判這個事情。給我的啟示是，這是一個好的時代，作為一個個體，我們也能過發出我們自己的聲音，維護自己的權利，我相信這樣的聲音不會孤單。

作為一個公關人，我也只能用寫文章的手段來捍衛我原本屬於自己的權利，這真的很可悲。但更可悲的是藍色游標，作為一個所謂的亞洲最大的公關公司，公司制度、文化和價值觀竟然墮落到如此地步！！

使出威脅、恐嚇等手段迫使員工主動離職，以達到不用付出成本補償員工的目的；對那些不合作的同事，則通過冠上違紀的帽子，強行辭退。可謂是套路滿滿。

藍色游標這樣的行徑，不僅違反了勞動法，也體現了公司扭曲的價值觀，更為重要的，是傷了我們這些老員工的心，也寒了這些繼續為藍標服務的同事的心。

寫這篇文章的時候，我也去某職場App看了下，發現了大量了關於藍標的吐槽，說明這個情況不是個例了，這是有組織的作惡。

一批又一批已經離職和正在離職的員工，我們都是受害者。面對藍標這個巨無霸，都是那麼無助，只能匿名去這些渠道去訴諸公平。我們能做的確實太少，我們耗不起，也承擔不起一些可怕的後果。

如果有機會，大家可以在後台留言，我們組織起來，請好的律師來給維護自己的合法權益（一定保護大家的隱私，這不是釣魚貼）。

最後還是希望大家能夠多多轉發，特別是身邊有知道或者認識的藍標人。我的想法很簡單，自己的合法權益，我一定會去維護，即使花再大的代價。感謝你能看完。

朋友都勸我算了，大事化小，小事化了。這不是我做事情的態度，首先這不是小事，其次我不想再看到其他同事有同樣的遭遇。

在這裏質詢一句藍標CEO Oscar，藍標企業文化中的第一條：「員工第一」，您還記得嗎？