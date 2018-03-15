中銀航空租賃逆市升逾半成 去年多賺四成北京新浪網 (2018-03-15 10:35)
中銀航空租賃（02588）現價上升5.28%，報45.85元，升破50天線（44.171元）；成交約76萬股，涉資3430萬元，主動買盤62%。
中銀航空租賃公佈2017年12月底止全年業績，凈利潤按年升40.3%至5.87億美元，基本每股收益0.85美元，末期息0.192美元。
期內總經營收入及其它收入按年增長17%至14.01億美元，稅後淨利潤5.87億美元。
國銀租賃（01606）升1.78%，報1.72元．中國飛機租賃（01848）漲1.78%，報8元。
大行最新對該股看法：
大行╱券商 目標價變動 評級變動
（元）
-----------------------
瑞銀 46.50-＞48.00 維持中性
大摩 維持51.40 維持增持
大華繼顯 51.00-＞52.00 維持買入
高盛 50.30-＞52.50 維持買入
中銀國際 維持54.80 維持買入
大和 58.00-＞62.00 維持買入
----------------------
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
Acer ICONIA 電腦．ACER V3-371-58MP．ACER E5-572G．ACER 液晶螢幕．ACER ES1-111．ACER 8吋 Win8．acer 15吋 筆電．Acer Liquid 皮套．acer e350s．acer office．acer sw5-271．acer aspire R7-572．LcD 液晶螢幕．14吋 ACER．Acer aspire E5．acer 15吋．ACER V5-471G．acer e5-471G．ACER e3-111．ACER Aspire 11.6吋．ACER 13.3吋．acer E5 筆電．acer G236HL．acer 平板．acer aspire 11吋．acer 筆電 win7．acer i5．acer x1 觸控筆．acer vn7 791g i7．ACER VN7
錯失4600億！李嘉誠父子68年商戰仍有最大遺憾【北京新浪網】
比特幣暴跌 華強北的礦機市場涼了 每台虧5000元【北京新浪網】
李嘉誠退休真言：談樓市見頂及2018年機遇【北京新浪網】
華爾街最神秘交易公司Jane Street進軍比特幣市場【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》