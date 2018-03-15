新華社西安3月15日電 題：陝西：「樞紐、門戶、流動」經濟繪製發展新藍圖

新華社記者李勇、石志勇、張駿賀

2017年以來，陝西省依託區位、科教、資源等綜合優勢，探索發展「樞紐經濟」「門戶經濟」「流動經濟」，在構建開放發展新格局方面邁出了新的步伐。

「樞紐經濟」打通發展動脈

陝西曾是歷史上長達千年的交通中心。陝西省發改委副主任徐強介紹，在探索發展「樞紐經濟」過程中，陝西省致力於構建由「米」字形高鐵網、高密度公路網、新型航空港組成的綜合交通大樞紐，增強絲綢之路經濟帶乃至全球資源配置能力。

2017年12月2日凌晨，一架滿載手機產品的波音747貨機從西安起飛前往美國芝加哥，標誌著西安到芝加哥全貨運航線正式啟動。西部機場集團董事長鄒展業說，陝西省已形成國內北上南下、東進西出、國際直達歐美的全貨機網路布局，未來將利用「承東啟西」的區位優勢持續建設國際航空樞紐，加快融入全球產業和貿易鏈條。

除了航空領域，在鐵路和公路建設方面陝西也是捷報頻傳：2017年7月9日，西安至蘭州高鐵全線貫通。8月28日，全長828公里的陝西沿黃公路通車，它連通9條高速公路、13條國道幹線公路以及80條縣鄉公路，直接惠及沿線200萬群眾。12月6日，西安至成都高鐵開通，「蜀道難」成為歷史。

中國鐵路西安局集團有限公司董事長劉生榮說，「十三五」期間，陝西還將規劃建設西安至延安、武漢、重慶等高鐵線路，屆時將以西安為中心構築一個「米」字形高鐵網，為陝西發展「樞紐經濟」提供戰略支撐。

「門戶經濟」打造開放高地

「一帶一路」倡議提出以來，陝西省積極打造內陸開放新高地，高標準建設自貿試驗區，發揮科教與人文優勢，正在成為向西開放、向東集散、輻射「一帶一路」的經濟和文化門戶。

3月7日上午，滿載45車貨物的X8001次中歐班列從新築車站駛出，這是2018年陝西開行的第100列中歐班列。西安國際港務區陸港集團多式聯運公司總經理袁小軍說，目前從西安出發的國際班列已可到達中亞五國以及德國、波蘭、芬蘭、匈牙利、土耳其、俄羅斯等多個歐洲國家。

為進一步提升「絲路經濟帶」沿線物資的快速集散能力，陝西省目前正全面建設佔地2441畝的西安新築綜合物流基地，2018年底建成投用后將形成以運輸物流、貿易服務為主的國家級綜合物流樞紐節點。

包括自貿區、海關特殊監管區在內的向西開放平台體系加快構築。在陝西自貿區西鹹新區空港功能區，空港新城管委會主任賀鍵介紹，目前空港新城已吸引法國賽峰、法國賽諾菲（梅里亞）等一批世界500強企業落戶，還儲備了一大批有自貿區需求的企業和項目，自貿區效應正持續發酵。

「一帶一路」不僅是經濟之路，也是人文之路。陝西省先後成功舉辦絲博會、絲綢之路國際電影節等活動，與「一帶一路」沿線地區在互派留學生、科技文化醫療交流等領域合作頻繁，僅在西安就有來自全球９０餘個國家的外國留學生7000餘人。

「流動經濟」助力轉型發展

陝西省近年來不斷提高對人流、物流、信息流等資源要素的吸引力，使資源要素既暢通其流又匯聚融合，通過發展「流動經濟」為全省發展提供強大助力。

人才是決定地區競爭力的核心因素之一，剛剛過去的2017年，陝西省各地紛紛「招賢納士」。西安市打出「戶籍新政」加「人才新政」組合拳，2018年開年以來已有超過15萬人選擇落戶西安，越來越多的「新西安人」正為古城發展貢獻力量。

發展「流動經濟」，離不開物流產業的支撐。2017年，海航現代物流總部和京東全球物流總部落戶陝西，普洛斯、順豐等知名物流企業也紛至沓來，一條以西安為中心，布點陝西、輻射全國的現代物流新經濟走廊正在形成。

「流動經濟」理念催生的新產業、新業態、新商業模式，正在成為陝西經濟轉型升級的新力量。陝西醫藥控股集團派昂醫藥有限責任公司藉助現代化信息手段，使醫藥下單配送從人工一分鐘一單縮短到七秒一單，年藥品處理能力達到700萬箱。公司總經理張冬民說，利用大數據形成和上游工業、下游醫療機構、藥店以及消費者之間的高效聯絡，加快了藥品流通速度，公司服務的客戶總數已達6000多家，月銷售額達3300多萬元。