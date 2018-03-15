國家工商總局１４日發佈的最新統計顯示，２０１７年，全國工商和市場監管部門通過各種渠道共受理消費者訴求８９８．６１萬件，同比增長１１．２％，為消費者挽回經濟損失３５．６７億元，同比增長９５．６％。

在１４日舉行的２０１８年消費維權新聞發佈會上，國家工商總局消費者權益保護局局長周石平表示，消費者投訴的熱點主要集中在服裝鞋帽、家居家裝、家用電器、以手機為主的通訊器材、以汽車及零部件為主的交通工具、以美容美髮洗浴服務為主的居民服務、餐飲住宿、互聯網服務、文體娛樂、租賃服務等十個方面。

隨著居民消費結構加快轉型，升級類消費訴求出現快速增長。２０１７年，全國工商和市場監管部門共受理商品類投訴１２０．６３萬件，服務類投訴１１９．４１萬件。其中，文化運動娛樂用品、化妝品、計算機及配套設備等提升生活品質的消費投訴分別同比增長１０７．９％、７６．３％和２７．４％；裝修建材和裝修裝飾服務等改善家居環境的消費投訴分別同比增長２８．１％和８６．４％；租賃服務和中介服務等提供便利的社會化服務消費投訴分別同比增長７９０．４％和４９．７％。

隨著維權力度的加大，我國消費環境持續向好。根據國家工商總局發佈的《２０１７年全國工商和市場監管部門處理消費者投訴舉報諮詢情況分析報告》，２０１７年第四季度，全國消費維權指數達９１．９７，較上一年同期上漲０．１７個點。

周石平表示，全國１２３１５互聯網平台已成為維權利器，投訴舉報主體近五成來自９０后。３月１５日，平台二期將正式上線運行，消費者可直接向開通此功能的企業投訴，也可向工商和市場監管部門投訴。對於通過平台接收的投訴，在線消費糾紛解決企業應當在十個工作日內與消費者積極協商和解。雙方和解不成的，消費者還可以選擇繼續向工商和市場監管部門投訴。

據介紹，首批參與到新平台共建的企業共有５家，其中，阿里巴巴作為首批合作企業已經上線運行。周石平表示，不僅僅是糾紛處理，阿里巴巴實人認證技術、支付寶、高德地圖等多個產品技術團隊也是新升級體系的重要技術支持。（樊曦、趙文君）