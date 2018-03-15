14日，國家工商總局在北京召開新聞發佈會，宣布全國12315互聯網平台二期將在3月15日正式上線。據介紹，這次12315平台升級，引入了阿里巴巴、高德地圖等5家科技企業的技術，消費者不僅可以24小時進行投訴舉報，還有望在線完成糾紛解決。

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除了官方網站和app，本次升級中，12315的官方小程序還首度登陸支付寶，消費者用自己熟悉的app，點點手機就能隨時維權。二期平台升級完成後，12315官方小程序目前已經可以提供投訴舉報通道，查看經營者基本信息、經營者地理信息、消費者維權法規等服務。「每個人都是消費者，消費維權工作事關千家萬戶。」國家工商總局消保局副局長李艷明表示，多種渠道方便消費者自由選擇，能夠進一步暢通消費維權渠道。

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12315支付寶小程序首頁

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據悉，在支付寶進入「城市服務」或在首頁搜索「12315」就可以打開國家工商總局官方的12315小程序，點擊「我要投訴」或者「我要舉報」然後輸入要投訴舉報的公司名稱，最後提交要投訴舉報的信息就能完成。如果消費者不知道企業的註冊名稱，還可以通過在電子地圖上點擊選擇的方式，由系統自動確定企業，匹配管轄機關。投訴時，消費者還可以選擇優先讓企業介入，企業處理時長最多不超過10個工作日。如果對企業的處理結果不滿意，一鍵就能轉交給企業所在地的工商和市場監管部門。

「對消費者來說，他們維權的通道進一步通暢了。不僅是大幅提高了投訴舉報的效率，利用支付寶的實人認證能力，還能減少消費者註冊環節的操作成本，另一方面，也可以有效避免惡意投訴及身份被冒用的可能。」螞蟻金服支付寶事業群副總裁鄒亮表示。

據了解，在這個新平台推出之前，早在2015年，阿里巴巴已經與浙江工商、杭州市市場監督管理局等監管機構探索建立快速聯動機制，就已經先後推出紅旗渠、紅盾雲橋等多個消保試點項目。2017年，阿里平台與12315電話中心對接直接處理的消費者升級投訴滿意率高達92%，平均處理時效提升50%以上。（劉長忠）

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