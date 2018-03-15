日期:3月15日，加西亞現在不用綠茄克也能回憶起去年他在美國大師賽取得突破，實現了大滿貫首勝。加西亞現在有了女兒。

加西亞太太安琪拉星期三凌晨1點54分在得克薩斯州產下一女。加西亞夫婦為女兒取名為阿澤莉雅-阿黛爾（Azalea Adele），美國大師賽冠軍在推特上證實了這條消息。

有鑑於去年四月份加西亞在大滿貫上取得的首場勝利，孩子的名字「Azalea」（註釋：中文意思為杜鵑花）特別貼切。

奧古斯塔因為春色聞名，特別是其杜鵑花。加西亞去年奪冠相對關鍵的時刻出現在13號洞——這個五桿洞種植著1300株杜鵑花，因此取名為：「杜鵑」——當時加西亞的開球打了一個大左曲，過了障礙。他不得不罰桿拋球，然後切球出來，不過他仍舊成功保帕，沒有喪失領地。西班牙人接著抓到小鳥和老鷹，最終在延長賽中戰勝賈斯汀-羅斯。

阿黛爾是加西亞太太中間的名字。

（小風）