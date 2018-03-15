你相信馬的祖先只有狐狸般大小嗎？

hit-air馬術課堂開講啦！百科全書上說，馬的拉丁語學名叫Equuscaballus，是哺乳綱奇蹄目馬科馬屬食草家畜。它的祖先是大約5000萬年前北美洲起源的狐狸大小的始新馬，200萬年前進化成遍布北美、歐、亞的草原野馬，馬是由草原野馬馴化而成的。有些馬的種類是獨立演變的。而國內的馬化石證明中國是東方的馬起源地之一。

普氏野馬：

普氏野馬體長約210厘米，肩高約110厘米，尾長90厘米，體重350千克。頭部長大，頸粗，耳比驢短，蹄寬圓。外形似家馬，但額部無長毛，頸鬃短而直立。夏毛淺棕色，兩側及四肢內側色淡，腹部乳黃色；冬毛略長而粗，色變淺，兩頰有赤褐色長毛。棲息於山地草原和荒漠。性機警，善奔跑。原分佈於中國新疆准葛爾盆地北塔山及甘肅、內蒙古交界的馬鬃山一帶。20世紀80年代末期以來，野馬從歐洲引回中國新疆、甘肅半散放養殖，為野馬重返大自然而進行科學實驗和研究工作。

如今僅存的野馬是所謂普氏野馬（Equus przewalskii），即草原野馬或蒙古野馬，它的染色體有66條，比普通馬多出兩條，這意味著它們和普通馬分家很早。而一般認為的馬的直系祖先是歐洲野馬（Equus ferus，或Equus gmelini），主要分佈在法國南部及西班牙東部至俄羅斯中部，19世紀末滅絕。法國和西班牙石室壁畫上的馬，應該就是它們。一萬年前，野馬在其故鄉美洲消失，這決定了兩個大陸不同的命運。

據信斯基泰人6000年前在中亞阿姆河和錫爾河地區馴養了最早的馬，但馬應該是同時在不同地方分頭馴化的，那些古代良馬產地如兩河流域北岸、南俄草原、蒙古高原以及黃河流域應該都是馬的故鄉。在我國大汶口文化和仰韶文化遺址中，發現好幾個距今6000年左右的已被馴化的野馬變種。

馬的視力差，聽力好，這是馬容易受驚的原因。馬站著睡覺，靠奔跑避敵。馬嗅覺靈敏，能辨別飼料、水質和方向，可以尋找道路。在古代，無論中國、印度還是西方，都不厭其煩地對馬分類命名。中國古代根據馬的毛色和花色把它們叫作驃、騮、駰、驊、驪、騧、騏、騅、驄、龍、駹、騂等，而母馬叫騍，小馬叫駒，閹馬叫騸，劣馬叫駑，壯馬叫驍，良馬叫駿，好馬叫驥……中國古代大英雄的馬都有個好聽的名字：項羽的叫烏騅，關羽的叫赤兔，劉備的叫的盧，而李世民則給他的「六駿」都起了好聽的三音節名字，如「颯露紫」等。

馬的分類標準五花八門。近現代以來，除了顏色，人們還根據馬的產地及環境、性情、功用、體型、育成方式等進行分類。如東、西方，乘、挽用、拖曳，大、小、輕型，冷、熱、溫血，草原、沙漠、山地、森林，自然、培育、育成等，或直接根據功用稱之為速度馬、障礙馬、舞步馬、獵狐馬、牛仔馬、馬球馬等等。對馬的命名則可用育種人、名人、國家或地方的名字，如奧爾洛夫馬、布瓊尼馬、蘇維埃重挽馬、阿拉伯馬等。目前世界上馬匹存欄量約有7000萬匹，被分為300多個品種。其中汗血馬、阿拉伯馬和蒙古馬是歷史上最著名的戰馬。

阿拉伯馬是世界上古老名貴的馬種。考古學發現它們源於4500年前，原產於阿拉伯半島。在乾旱少雨、食物匱乏的條件下，經長期精心選育而成。該馬對世界上許多優良馬種的形成起過重要作用。英純血馬、奧爾羅夫馬、莫爾根馬等，都含有阿拉伯馬的血液。

汗血馬：

汗血馬，學名阿哈爾捷金馬，原產於土庫曼。頭細頸高，四肢修長，皮薄毛細，步伐輕盈，力量大、速度快、耐力強。德、俄、英等國的名馬大都有阿哈爾捷金馬的血統。

（大陸馬）