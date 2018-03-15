第一賽馬網特派黃村采編團隊報導 業務歸廣東省體育局主管的廣東省馬術協會今日（3月14日）下午召開新聞發佈會，發佈2018年廣東省馬術協會賽事和活動計劃，宣布將在廣州、深圳、惠州、東莞等地舉辦7站馬術聯賽，還將於2017年舉行的粵港馬術團體對抗賽升級為兩岸四地（粵港澳台）馬術團體對抗賽，此外，還擬舉行高峰論壇，開展車馬大賽和馬文化形象大使選拔，深化開展獸醫培訓、青少年通級考試等服務工作。

聯賽由去年的四站擴展至7站

廣東省馬術協會常務副會長、廣東省黃村體育訓練中心主任蔡建祥在發佈會上透露，廣東省馬術聯賽是廣東省馬術協會的年度品牌賽事，首屆廣東省馬術聯賽已於2017年在廣州朝尊馬術會、惠州栢駿騎術會、東莞金伯樂馬術學府和黃村體育訓練中心舉行，其中總決賽由香港賽馬會冠名，其間，還舉行了粵港團隊對抗賽，廣東省馬術聯賽受到了廣東省體育局和社會各界的廣泛好評和熱烈歡迎，有力地推廣和普及了馬術運動。

蔡建祥表示，在廣東省體育局和廣東省馬術協會會長許建平的領導和大力支持下，廣東省馬術協會今年將銳意進取，推陳出新，推出更多更精彩的賽事和活動，其中，廣東省馬術聯賽作為廣東省馬術協會重點打造的年度品牌系列賽事，今年將進入第二屆，「賽事站點更多，活動更加精彩」。

蔡建祥表示，第二屆廣東省馬術聯賽共設 7 站比賽，分別為東莞3站，深圳1站，惠州2站，廣州1站，總決賽將於12月15-16日在廣東省黃村體育訓練中心舉行，賽事名稱為「2018廣東省馬術俱樂部聯賽暨青少年錦標賽」。「相比首屆廣東省馬術聯賽，第二屆聯賽增加了3站，在城市上，增加了深圳。」

蔡建祥指出，首屆廣東省馬術聯賽成功舉辦后，各大俱樂部申辦聯賽的積極性很高，通過俱樂部自報、省馬協對場地考察、表決等程序，確定了東莞站由東莞金伯樂馬術學府承辦，惠州站由惠州栢駿騎術會、惠州拾壹號馬術俱樂部分別承辦，深圳站由深圳宗正騎士會承辦，廣州站是總決賽，由廣東省黃村體育訓練中心承辦，廣州一馬賽馬有限公司是聯賽的運營單位。

首次舉辦兩岸四地團體對抗賽

廣東省馬術協會常務副會長兼秘書長、廣東省黃村體育訓練中心副主任羅東斌透露，為了加強台灣、香港、澳門、廣東兩岸四地的馬術交流，廣東省馬術協會牽頭舉辦「兩岸四地（粵港澳台）團體對抗賽」，共同推動和豐富兩岸四地馬上競技運動的發展。

羅東斌透露，經過與台灣馬術協會、香港馬術總會等商議，擬採取巡迴賽的形式，首站比賽擬於12月15日-16日，即2018廣東省馬術俱樂部聯賽暨青少年錦標賽總決賽期間，在廣東省黃村體育訓練中心一併舉行，第二站和第三站擬於2019年、2020年依次在台灣和香港舉行，來自兩岸四地的騎手將在賽場進行切磋交流。

羅東斌表示，在廣東省體育局、廣東省體育總會的大力支持下，在廣東、台灣、香港、澳門相關機構和馬術愛好者的大力支持和參與下，廣東省馬術協會希望，通過三站賽事的錘鍊、打磨，通過兩岸四地的通力合作，將「兩岸四地（粵港澳台）團體對抗賽」打造成兩岸四地馬術界的精品賽事，成為凝聚民族向心力的重要抓手，在未來能夠形成常規賽事，每年都得以舉行。

香港賽馬會將繼續作為合作夥伴

羅東斌在發佈會上表示，香港賽馬會作為廣東省馬術聯賽的創辦夥伴，繼總冠名2017年廣東省馬術俱樂部聯賽總決賽之後，今年將繼續作為創辦夥伴，冠名支持廣東省馬術俱樂部聯賽總決賽圓滿舉行。

羅東斌指出，廣東省馬術隊是全國馬術界的強隊之一，在2017年天津全運會上創造了包攬馬術項目全部6枚金牌的佳績，創造了歷史，冀此東風，首屆廣東省馬術聯賽總決賽在香港賽馬會的大力支持下，在廣東省馬術隊和各大俱樂部的廣泛參與下，取得了圓滿成功，引起了兩岸四地馬壇的廣泛關注，「兩岸四地（粵港澳台）團隊對抗賽」亦應運而生，該項賽事由2017年的粵港團體對抗賽升級而來，這是兩岸四地馬術界的大事，廣東省體育局、廣東省體育總會和香港賽馬會將大力支持該項賽事的舉行。

羅東斌表示，香港賽馬會從化馬匹訓練中心今年8月將開始運營，廣東省馬術協會將進一步深化與香港賽馬會合作，攜手推進粵港馬術交流，推動廣東馬術運動發展。

歡迎更多企業讚助廣東省馬術聯賽

廣東省馬術協會常務副會長兼副秘書長陳廣新在發佈會上表示，為了推廣馬術運動，豐富賽事內容，擴大廣東與省外馬壇的合作和交流，廣東省馬術協會將積極「走出去、引進來」，與香港、台灣和其他兄弟省、市協會加強合作，與熱心馬文化推廣的機構和企業進行合作，加大馬文化的宣傳和推廣工作。

陳廣新表示，例如，今年擬舉辦關於賽馬或馬術的高峰論壇，邀請馬主、機構代表、學者在廣州智慧碰撞、獻計獻策，擬在廣東省馬術聯賽內容上，植入車馬賽、馬文化形象大使選拔等內容，吸引更多的青少年和愛馬人士參與其中。

「這些都在積極推進中，我們也呼籲更多的熱愛馬術、熱心馬文化推廣的機構和企業參與其中，與廣東省馬術協會攜手起來，通過冠名、讚助等形式，參與到廣東省馬術聯賽，將馬術這一健身休閑項目在青少年中推廣和普及開來。」陳廣新說。

陳廣新透露，廣東省馬術聯賽總決賽期間，將繼續通過電視台和第一賽馬網等網路媒體進行直播、錄播。

承辦俱樂部熱盼聯賽成功舉行

第二屆廣東省馬術聯賽受到了廣東廣大俱樂部的熱烈歡迎。承辦單位代表、廣東省馬術協會副會長、惠州拾壹號馬術俱樂部董事長劉泰廷表示，首屆廣東省馬術聯賽非常成功，他全程參與、見證了各站賽事的成功舉行，為協會不遺餘力推動馬術運動的努力而感動，並萌發了承辦廣東省馬術聯賽其中一站賽事的念頭。

劉泰廷指出，2017年，他就迫不及待地向協會主要領導提出了申請承辦2018年廣東省馬術聯賽的想法，獲得了協會主要領導的積極回應，2018年初在廣東省馬術協會年會上，他再次向協會提出承辦其中一站賽事的請求，經過申請、考察等必要的程序，劉泰廷終於夢想成真，獲批10月13日-14日承辦第二屆廣東省馬術聯賽第四站賽事。

「拾壹號馬術練習場位於惠州大亞灣小桂碧海灣度假區內，與深圳東部華僑城、小梅沙相距不遠，惠深沿海高速小桂出口300米即到，地理位置優越，背山面海，風景優美，交通便利，周邊配套完善，有漂流、海灣、島嶼、溫泉等罕有旅遊資源，希望在此地舉行的馬術聯賽第四站能帶給大家非凡的視覺盛宴。」劉泰廷說。

承辦單位代表、廣東省馬術協會副會長、深圳宗正騎士會總經理陳靜波在國內馬術圈知名度很高，2008年任第29屆奧運會輔助裁判，2010年任第16屆亞運會國內技術官員，2017年任第13屆全運會技術官員，每年在國內奔波執裁各地馬術賽事。

陳靜波對廣東省馬術聯賽今年首次落地深圳非常開心，他透露，宗正騎士會成立於2003年，由宗正奧迪公司創立，位於深圳市地理位置中心的龍華區，人民路與福龍快速路交界西側300米，距離地鐵四號線紅山站1.5公里，高鐵深圳北站2公里，自駕車十五分鐘即可抵達福田、南山、羅湖等各區，交通區位優勢明顯。

「我們現有馬匹30餘匹，定位為深圳馬場馬術及場地障礙的教學培訓中心，目前正在進行相應的軟硬體升級改造，大力引進適宜教學馬匹，著力打造優秀教練團隊。」陳靜波指出，未來，宗正騎士會將積極承辦馬術賽事，同時積極申辦中國馬術協會的騎手通級考核，建立規範、專業的教學體系，努力推動深圳馬術行業健康快速發展。

2018年11月10-11日，2018廣東省馬術聯賽第六站將在深圳宗正騎士會舉行，陳靜波對此充滿期待，「歡迎大家前來參賽、觀賽，歡迎大家光臨指導」。

（第一賽馬網）