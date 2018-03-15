年初的任天堂直面會上，傳聞已久的《黑暗之魂》（Dark Souls）高清版正式公佈，會後也確認將登錄PS4/Xbox One/PC/NS等多平台。

近日的任天堂直面會上還公佈了相關的amiibo

這也再次激發了玩家對於這類高難度硬核動作遊戲的興趣，From Software開發的系列遊戲可以說引導了新的潮流。除了黑魂系列外，還有PS4好評獨佔遊戲《血源詛咒》以及魂系列的最初起源：《惡魔之魂》（Demon『s Souls）。

《惡魔之魂》是第一款由宮崎英高主導開發的魂系列遊戲，索尼互動娛樂也參與了部分製作，遊戲至今仍然有眾多愛好者。

在這個高清復刻習以為常的時代，宮崎英高本人其實也多次被問及是否《惡魔之魂》會有高清版，而他之前透露過的消息是可能會有但不會是From Software來開發，而且是否會復刻需要由擁有IP的索尼來決定。

《惡魔之魂》日版由索尼發行，歐美則分別是萬代南夢宮和ATLUS發行

近期的兩個事件也加大了對復刻的懷疑：《惡魔之魂》持續9年的伺服器剛被關閉，而它之前一直保持不錯的運作；剛剛成功完成《巨像之咆哮》（原譯名《旺達與巨像》）高清化任務的藍點工作室（Bluepoint Games）則透露，團隊正在進行另一個遊戲的高清化工作，而且規模比《巨像之咆哮》更大！

除了《巨像之咆哮》之外，藍點之前還完成了《神秘海域：德雷克合集》和《重力異想世界 重製版》，下一個如果是同樣索尼擁有IP的《惡魔之魂》也是情理之中。

當然，正因為如此，如果《惡魔之魂》進行高清復刻，仍然只會在PlayStation平台上。至於公佈的時間，幾個月後的E3應該是個不錯的選擇。