FPS《地球隕落》今年春季發售 外星版求生之路北京新浪網 (2018-03-15 10:31)
今日開發商Holospark宣布，FPS新作《地球隕落（Earth Fall）》將於今年春季發售，登陸Xbox One、PS4和PC平台。官方還發佈了遊戲新預告片，一起來看看吧。
遊戲預告：
《地球隕落》是一款四人合作生存FPS遊戲，玩法和《求生之路》相似。遊戲同時擁有一個完整的故事模式。遊戲背景設定在近未來，地球被外星人入侵，玩家將和夥伴們一起合作抵抗各種各樣的外星人。
《地球隕落》目前在Steam上處於搶先體驗階段，售價為48元。
遊戲截圖：
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