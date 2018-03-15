今日開發商Holospark宣布，FPS新作《地球隕落（Earth Fall）》將於今年春季發售，登陸Xbox One、PS4和PC平台。官方還發佈了遊戲新預告片，一起來看看吧。

遊戲預告：

《地球隕落》是一款四人合作生存FPS遊戲，玩法和《求生之路》相似。遊戲同時擁有一個完整的故事模式。遊戲背景設定在近未來，地球被外星人入侵，玩家將和夥伴們一起合作抵抗各種各樣的外星人。

《地球隕落》目前在Steam上處於搶先體驗階段，售價為48元。

遊戲截圖：