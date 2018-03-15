今天晚上結束的LCK春季賽SKT和BBQ的比賽，雙方大戰三局，之後SKT以1-2的戰績不敵BBQ，目前基本無緣季後賽，只剩理論出線的可能。賽后SKT眾人心態都非常崩潰，幾人掩面抽泣。

第三局的傷害面板如下，Faker的卡薩丁只打出了3602的傷害，不如輔助布隆傷害高：

第三局雙方的BP如下，SKT這邊ban了青鋼影、賽恩、霞、大蟲子和錘石，選擇了上單蛇女，打野奧拉夫，中單卡薩丁，下路女警加布隆；BBQ這邊ban了船長、塔姆、韋魯斯、加里奧和瑞茲，選擇了上單奧恩，打野蝎子，中單沙皇，下路小炮加洛。

比賽6分鐘的時候，BBQ中單沙皇配合蝎子，兩個大招將Faker的卡薩丁R到了自己塔下，並且成功拿下了一血。

13分鐘的時候，雙方在野區3V3開戰，但是BBQ的輔助選手Ignar的洛躲在草里沒被發現，之後配合蝎子的大招，再一次擊殺了Faker的卡薩丁。

22分鐘的時候，SKT在小龍坑發現了在打火龍的BBQ，SKT五人集合逼退了BBQ，之後SKT拿下火龍后，BBQ輔助洛開團，但是只開到一個布隆，雙方互換輔助之後，紛紛撤退。

25分鐘的時候，雙方在SKT的上路野區開戰，而Bang的女警在後方被小炮和洛擊殺，之後BBQ眾人又擊殺了SKT上路和中路，並且拿下了大龍。利用大龍Buff推掉了SKT的三路高地。和上一局一樣，SKT再次被破三路。

35分鐘的時候，BBQ抓到了落單的奧拉夫，直接秒掉之後，再次拿到了第二條大龍，同時BBQ又擊殺了蛇女和卡薩丁，BBQ直接一波結束了比賽，以2-1的戰績擊敗了SKT。