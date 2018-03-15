任天堂Switch硬紙板主機外設LABO個性化套件開啟預購北京新浪網 (2018-03-15 10:33)
不少任天堂Switch主機用戶可能已經對革新性的硬紙板主機外設LABO躍躍欲試，其通過不同的創意組合和主機特性的巧妙結合，創造LABO Toy-Con玩具結合友好的遊戲帶來童年般的純真遊戲體驗。值得一提的是，Labo套裝擁有豐富的個性化選項，現在Nintendo Labo Customization Set個性化套件正式開展預購。
北美用戶可在美亞和百思買預購，零售價格為10美元，包括許多可以裝扮Labo套件的表情貼紙（2組）和個性化膠帶（2卷），2張個性化文字蠟紙。
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