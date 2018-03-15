導語：在不知不覺中，島民們最為熟悉的3月18日即將到來，《彩虹島》也將迎來自己的十一歲生日。在本次周年慶活動中，島民們不僅可以在全新版本中盡情狂歡，重要的是還能享受到《彩虹島》聯動超急番所共同打造的主題店所帶來的線下福利，今天小編就帶大家提前了解一下關於主題店的精彩內容，助大家開心玩轉周年慶。

【在主題店中感受驚喜】

本次十一周年慶主題店現已落戶廣州並將從3月13日到4月12日面向全體島民開放，為了防止從五湖四海遠道而來的島民們在陌生的城市中迷失方向影響參與慶典心情，小編在此先為大家獻上路線圖供大家參考，島民們只需在石牌橋站乘坐地鐵3號線到達萬菱匯負一層便能輕鬆找到主題店的位置。

當島民們到達目的地，一定會被滿目的《彩虹島》元素所吸引，被從奧亦齊櫻花街到艾麗婭斯市場再到風車平原，主題店的精心布置簡直就是將彩虹大陸完美移植到現實中來。

《彩虹島》主題店不僅深度還原了遊戲經典場景，同時將超急番的餐飲部分與遊戲完美結合。喜歡安靜的島民可以喝著龍貓咖啡啃著龍貓餅乾，與飄零的櫻花合照或在風車下發個呆，享受只屬於自己的輕鬆時光；喜歡熱鬧的島民可以約上好友來一場火鍋聚會，奧爾卡海鮮市場的魚蝦蟹定會讓你食指大動。此外島民們和現場NPC小哥哥小姐姐進行答題互動還能贏得抵用券和限量彩虹島杯墊哦。

【在生日會送上祝福】

在《彩虹島》生日當天，3月1日到3月14日預約成功的66位島民將會抵達現場親身體驗生日宴所帶來的感動，還將與《彩虹島》工作室一起切下十一周年生日蛋糕，代表所有島民向陪伴自己的「老友」送上最真摯的祝福。沒被邀請到的島民也不用失望，3月18日當天也可以參與線上直播抽獎互動，神秘福利大獎等你來拿！

《彩虹島》十一周年慶生互動即將到來，這是一次隆重的生日慶典，更是一場前所未有的狂歡盛宴。小編希望大家都能從繁忙的日常工作生活中脫身，前往主題店享受到與眾不同的休閑時光，就讓我們一起共度《彩虹島》十一周年主題店嘉年華吧！

彩虹島11周年生日祭在3月18日15:18開播，虎牙&鬥魚雙平台直播。

精彩的COSER秀、趣味的遊戲互動、更有給到看直播的你們10波11周年限量超值道具，和我們一起慶生吧，切下11年生日蛋糕，送出11年心聲祝福。

直播間先關注，不會錯過呢。

虎牙直播間：http://www.huya.com/live/14962608

鬥魚直播間：https://www.douyu.com/room/share/553462

彩虹島11周年慶專題頁：http://act2.chd.sdo.com/project/11th/index.html

彩虹島官網鏈接：http://chd.sdo.com/web6/home/index.asp

彩虹島官方微信二維碼：

11周年祭我們一同見證！