導語：春回大地，碧葉盛開！《寶藏世界》全新職業碧葉使者今日迎春上線，喚醒你的少女心！她們，顏值爆表，催生萬物，妙手回春，毀天滅地，這份遲到的白色情人節禮物，你喜歡嗎？同時，多套仙氣十足的職業服飾同步上線，快來一起圍觀這位新來者！

【送你一朵小花花】

送你一朵小花花，您的好友碧葉使者現已上線！她們來自於神秘未知的位面，挾裹著春天的氣息，呼嘯而至！她們以花為冠，以盛開的鮮花為權杖，以碧綠藤蔓和鮮花點綴的錦衣為衣裳，從頭到腳散發著生機勃勃的春意。她們不僅以春天盛開的鮮花和鮮綠的碧葉為主題服飾，在權杖揮舞間，所施法術也是以春天為主題設計的哦！她們可以施展強大的法術，催生萬物還是毀天滅地，萬花繚亂間，美麗的她們擁有主宰戰場的無邊法力！

【萬花繚亂 暗藏殺機】

萬花繚亂，催生萬物，毀天滅地！全新職業碧葉使者人如其名，可以播種具有強大治療能力和爆炸傷害性的混沌植物！不同服飾下的植物特效不同。與其他職業相同，碧葉使者擁有3個技能和1個被動技能，被動技能為寶靈屏障，當碧葉使者血量過低時，將會為其提供強大的護盾，無論是PK還是打本都非常無敵！

碧葉使者右鍵技能為藤鞭，可以播種植物種子，基礎攻擊則可以不斷加速治療植物種子，植物種子成熟后可以釋放強大的傷害力，1技能為綻放花粉，播種的植物種子成熟后不僅可以產生巨大的殺傷力，還可以對友軍進行治療哦！而花法的2技能為播種混沌，在5秒能可以不斷拋出花種，讓戰場陷入一片被旋轉花海包圍的混亂，鮮花引燃之日，萬夫莫敵之時！無論是打本還是PK，碧葉使者都是非常強力的種子選手！

【種蘑菇VS彈貝斯】

種蘑菇啊種蘑菇，蘑菇熟了采蘑菇。《寶藏世界》全新職業碧葉使者今日上線，同步上線多套美麗職業服飾，除了10級，20級的職業服飾，還有多套服飾也將同步來襲，不同服飾不僅可以裝扮出不一樣的外觀效果，就連技能特效也會隨之發生變化哦！想要做個種蘑菇的小姑娘嗎？碧葉使者這套蘑菇醫師你不容錯過哦！拋出一顆顆蘑菇，看著它們生長旋轉，爆發出粉色的無敵威力，是多麼的愜意！想要與眾不同？碧葉使者這套電音花法你一定要納入囊中！做個會彈貝斯的樂手，拋出一串串會唱歌的植物，感受暗藏殺機的美妙音符，酷炫的電音花法服飾你不容錯過！

萬花繚亂，碧葉盛開！《寶藏世界》全新職業碧葉使者今日上線，同步上線多套美麗服飾，鮮花之力禮包、大恐龍礦工禮包也已限時開啟，快去遊戲中親自探索一番！

《寶藏世界》官方網站：http://bzsj.youxi.com/

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《寶藏世界》官方微信：trovegame

《寶藏世界》官方玩家Q群：534624763

遊戲介紹：

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