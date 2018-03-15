谷歌為遊戲開放地圖數據 或將出現更多真實世界遊戲北京新浪網 (2018-03-15 10:36)
多年來，谷歌依靠谷歌地圖和谷歌地球兩款應用收集到了全世界的地圖和地形數據。目前谷歌宣布將自己的地圖數據和API開放給遊戲使用，通過這些數據，遊戲開發商可以根據真實世界來構建遊戲世界。這些數據包括來自200國家的一億個3D建築物模型、街道、地標。
【遊俠網】谷歌開放地圖數據
在這之前，遊戲開發商不能利用谷歌的這些地圖數據，就算是谷歌的子公司Niantic開發的手機遊戲《PokemonGO》也改用其他地圖數據。而現在，谷歌確定和遊戲開發商合作，目前已經確認的利用谷歌地圖API開發的遊戲已經有3款，分別是《侏羅紀世界：Alive》、《行屍走肉：我們的世界》、《捉鬼敢死隊世界》。
隨後谷歌方面還將與Unity引擎合作，為該遊戲引擎提供SDK。藉助該工具可以將現實世界的建築和物體模型轉換到遊戲中，雖然使用相同的數據，不過遊戲開發商可以自己設置地圖的外貌，比如中世紀風格或史前風格。
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