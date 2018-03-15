《星之卡比：星之盟友》IGN 8.3分 四人體驗好玩到爆北京新浪網 (2018-03-15 10:36)
《星之卡比：星之盟友（Kirby: Star Allies）》是由HAL研究所開發，任天堂發行的Switch遊戲，日前IGN公佈了該作的遊戲評分 8.3分，也算是不錯的成績，此外遊戲支持中文，將於3月16日發售。
評分：8.3 優良
《星之卡比：星之盟友》為我們帶來瘋狂的4人遊戲樂趣，這個樂趣好玩到爆，這歸功於數不清的星盟組合。
IGN總評：
《星之卡比：星之盟友》可不是徒有虛名。不管你是和3個朋友還是和電腦隊友遊戲，卡比獨一無二的輪換陣容強力夥伴都名副其實，他們是真正的新星。你能通過組合不同的能力，讓玩法創意永不過時，這意味著遊戲有很大的重玩潛力，尤其和朋友一起玩。我只希望最終Boss戰不要那麼簡單，給我點挑戰。
更多相關資訊請關注：星之卡比：星之盟友專題
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