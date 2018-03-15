在剛剛發售的fami通雜誌里公開了預定6月28日發售的switch遊戲《伊蘇8：達娜的安魂曲（Ys VIII: Lacrimosa of Dana）》的最新情報。

本作劇情設定在《伊蘇5》和《伊蘇6》之間。遊戲以位於格利克南方的蓋特海上的一座浮島「塞蓮島」為舞台，講述了因意外而漂流到「永遠被詛咒之島」的亞特魯的冒險故事。

主要角色

亞特魯·克里斯汀

赤發少年，以冒險家的身份開始前往古代王國「伊蘇」及秘境「塞爾塞塔的樹海」等地展開冒險旅程。

達娜

在亞特魯的夢中出現的神秘藍發少女。在清麗的外表之下是富有想像力的頭腦，大胆的行動常常會嚇到周圍的人。亞特魯似乎可以通過夢境體驗她所經歷的事情。

場景

塞蓮島

被稱為「永遠的被詛咒之島」的島嶼，主人公亞特魯乘坐的「隆巴爾迪亞號」在接近島嶼時沉沒。島上有著很奇特的生態系統。

戰鬥系統

角色的武器分為「斬擊」、「打擊」與「射擊」這三種攻擊類型，因為武器的相性問題，需要根據不同的敵人來使用不同的武器。

此外除了攻擊類型外還有一種Break系統，它是用敵人的弱點屬性進行攻擊至產生一定的傷害時，會讓敵人進入Break狀態，進入Break狀態后敵人的弱點屬性會消失，不管是斬擊、打擊還是射擊都能對敵人造成巨大傷害。

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