switch版《伊蘇8》FAMI新情報公開 收錄大量下載內容北京新浪網 (2018-03-15 10:36)
在剛剛發售的fami通雜誌里公開了預定6月28日發售的switch遊戲《伊蘇8：達娜的安魂曲（Ys VIII: Lacrimosa of Dana）》的最新情報。
本作劇情設定在《伊蘇5》和《伊蘇6》之間。遊戲以位於格利克南方的蓋特海上的一座浮島「塞蓮島」為舞台，講述了因意外而漂流到「永遠被詛咒之島」的亞特魯的冒險故事。
主要角色
亞特魯·克里斯汀
赤發少年，以冒險家的身份開始前往古代王國「伊蘇」及秘境「塞爾塞塔的樹海」等地展開冒險旅程。
達娜
在亞特魯的夢中出現的神秘藍發少女。在清麗的外表之下是富有想像力的頭腦，大胆的行動常常會嚇到周圍的人。亞特魯似乎可以通過夢境體驗她所經歷的事情。
場景
塞蓮島
被稱為「永遠的被詛咒之島」的島嶼，主人公亞特魯乘坐的「隆巴爾迪亞號」在接近島嶼時沉沒。島上有著很奇特的生態系統。
戰鬥系統
角色的武器分為「斬擊」、「打擊」與「射擊」這三種攻擊類型，因為武器的相性問題，需要根據不同的敵人來使用不同的武器。
此外除了攻擊類型外還有一種Break系統，它是用敵人的弱點屬性進行攻擊至產生一定的傷害時，會讓敵人進入Break狀態，進入Break狀態后敵人的弱點屬性會消失，不管是斬擊、打擊還是射擊都能對敵人造成巨大傷害。
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