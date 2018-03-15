網傳蛇哥將低調回歸鬥魚：低薪長約慢慢還錢？北京新浪網 (2018-03-15 10:37)
絕地求生現在已經成為時下最熱門的遊戲之一，這種熱度也讓許多英雄聯盟主播趨之若鶩。不過成也吃雞敗也吃雞，一些主播為了節目效果在吃雞時開起了外掛，結果被錘進了無底深淵，蛇哥就是其中最典型的例子。
蛇哥自從線下自證、去企鵝電競自證失敗后，又遭到了鬥魚和虎牙的雙重打擊，在兩家平台對蛇哥起訴狀中，蛇哥累積要償還6000多萬元：
很多網友表示蛇哥簡直比盧姥爺還慘，盧姥爺雖然因為教唆網友罵人被永久封禁告別直播，但是盧姥爺還有豐厚的家底可以揮霍，其女友UU的淘寶店依然滋潤的賣著衣服月入百萬。而蛇哥因為直播時間不長，必然是沒有多少家底的，現在年紀輕輕就成為了「千萬負翁」。
而蛇哥本人在這段時間內也一直沒有任何消息。或許是迫於生計，近日知名大V午後狂睡的小號就透露：蛇哥已經和鬥魚重新簽約，低薪長約慢慢還錢。
隨後午後狂睡又刪掉了上面那條微博併發文稱：惠傳的人都跑來問我怎麼知道的，你說到底真假？
雖然這個爆料的真實性還沒有定論，但如果真如這兩位所說蛇哥即將會重返鬥魚，不知道各位還會去看他直播嗎？
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