我們去過比冬日寒風更刺骨的冰龍巢穴，我們去過比夏日艷陽更炙熱的火山巢穴。在即將到來的3月22日，《龍之谷》谷迷們終於在極端惡劣氣候之外，迎來風景優美、氣候相當怡人的95級新巢穴：卡伊倫巢穴。有哪些BOSS會入駐這個看似優美實則暗藏危機之地？又有什麼技能和機關等待我們去破解呢？快來一起搶先圍觀！

嫉妒的舞姬拉維娜 手持雙刃的蛇女參上

《龍之谷》中的蛇形女怪想必玩家不會感到陌生，無論是當年超級經典的獅蝎巢穴還是沙龍巢穴，我們都能與蛇女進行正面交鋒。在卡伊倫巢穴中，身段妖嬈的蛇女作為首當其衝的一員猛將，除了靈活移動的身軀外，不少特技也不容小覷。電擊、海洋風暴、多重水柱、雙刃斬、甩尾……記住一定要保持精神高度集中，勤快跑動哦！

霜風古斯托司 從黃沙之地逃脫的巨型沙蟲

沙龍巢穴中的沙蟲一定有很多《龍之谷》玩家記憶猶新，體積碩大，但絲毫不會降低其四竄的靈活性。在《龍之谷》卡伊倫巢穴中，沙漠中的巨型蟲子變換為海中一霸，裹挾著強力極寒冷氣，向前來挑戰的玩家宣戰！古斯托司生成的寒冰區域傷害極高，谷迷在遊戲界面中看到黃字提示「需要破壞水牢，去高處躲避」后，記得開足馬力儘快拆掉水牢。冰牢、寒氣蟲吼、寒冰領域、冰柱攻擊、砸地……當年的沙蟲，一定會讓你刮目相看。

手持長槍薩爾塔多 幫凶助陣

在卡伊倫巢穴中經歷了深海考驗后，我們將戰場轉移到了海邊的草地。薩爾塔多從原先的簡單攻擊，搖身一變，技能多到令人眼花繚亂。扇形寒冰攻擊、長槍戳刺、長槍衝刺、範圍攻擊、反向、扇形掃蕩，等等。而其中的扇形掃蕩，更是令人聯想到當年冰龍巢穴中3R的慘烈場景。在這個關卡中，狡猾的BOSS還能召喚幫凶向玩家發起進攻，左右夾擊，屆時你還能招架得住嗎？

船長德魯克 熱兵器冷兵器雙系專家

《龍之谷》中的船長BOSS並不是第一次出現，即便在全民福利向的大陸探險中也能尋覓到這位火力十足的大佬。在本次新推出的卡伊倫巢穴中，德魯克仍然一副海洋霸主的風範，船錨砍擊、火槍射擊、派狼人槍手四面夾擊，等等……該關卡還有一個特殊的設定，在全方位炮擊前，玩家會被送到一艘古老的海盜船上，需要迅速消滅船上的小怪，同時躲避範圍炸彈。並在規定時間內，快速連續點擊一座大炮，以消滅火種。如果沒有在規定時間內完成任務，則將迎接犀牛人猛烈的火炮轟擊！簡單模式下或許還可以用硬抗來懟，但是如果是地獄難度的話，嗯，請自求多福。

《龍之谷》3月22日即將更新「HAPPY感謝祭」版本，卡伊倫新巢穴虐點滿滿、挑戰樂趣無窮。還有海量福利活動正在前方等著所有老谷迷和小萌新哦！新的一年，讓我們輕鬆上陣，擺脫束縛。《龍之谷》邀你一起，「趣冒險，放肆浪」，LET'S GO！

《龍之谷》「拳力覺醒」版本更新！

獸娘覺醒拳力升級！地獄犬回歸萌新福利！

小熊寵物激萌登場！火槍手時裝帥氣來襲！

黃金特武屬性提升！聖潔三件套滿滿神力！

大陸探險全民福利！天梯賽系統更新獎勵！

外傳職業限時創建！新的一年嗨玩在谷里！

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