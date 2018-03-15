據外媒報導，動視（Activision）在與投資公司奧本海默控股的會議上表示「已經深刻意識到，其他發行商近期都在大逃殺遊戲上獲得了收益。」

投資公司表示「動視管理層告訴投資方他們將快速成為該模式的跟隨者。」

動視對此沒有發出確切公告，不過從中可以看出或許動視旗下的某款遊戲將推出「大逃殺」模式（或者是全新遊戲）。當然從目前看來，最有可能的就是此前剛剛公佈的《使命召喚：黑色行動4（Call of Duty: Black Ops 4）》。

此前，包含「大逃殺」玩法的《絕地求生（PlayerUnknown』s Battlegrounds）》和《堡壘之夜（Fortnite）》都獲得了巨大的成功。而《使命召喚：黑色行動4》究竟會不會擁有「大逃殺」元素還沒有確切消息。不過官方將在5月17日的社區活動中公佈新作的更多細節，希望到時候玩家可以得到滿意的答案。

_________________________________________________________________鄭蓬博，IGN中國的遊戲編輯。小眾遊戲愛好者，認為能和朋友一起玩的都是好遊戲。