上個月，科樂美公司透露了將在三月份為《合金裝備：倖存（Metal Gear Survive）》增加新合作任務——解救任務（Rescue Mission），該任務已經正式推出。

新的合作任務名叫「被俘的擺渡人」。科樂美公司在官網上表示，玩家會在完成任務后獲得戰鬥點數以及資源和製作藍圖作為獎勵。 至於任務的具體內容，科樂美表示，玩家需要與成群的敵人戰鬥，並營救出Charon Corps的倖存者。為了安全撤離，玩家需要利用攔截機（Interceptor）和防禦單位。

科樂美公司此前表示，與救援任務（Salvage Missions）相比，新合作任務對玩家們的合作水平提出了更高的要求。此外，科樂美還將從目前的合作任務中選出一些作為每日任務。玩家們可以從每日任務中獲得更豐厚的獎勵。

《合金裝備：倖存》目前已經登陸PC、PS4以及Xbox One平台，售價39.99美元（約合人民幣254元），PC版並未對國區開放。