隨著實況品牌站的揭曉，真實足球競技手游《實況足球》，攜《實況：王者集結》正式與玩家見面。今日，《實況足球》手游率先推出火爆遊戲對戰視頻，搶先帶玩家一睹綠茵巨星風采！讓球迷血脈賁張的經典過人，勢大力沉的驚天射門，視頻中精緻入微的畫面細節刻畫，輔以原汁原味的實況經典操控背景，也讓玩家對於即將來襲的這款網易重磅手游期待不已。