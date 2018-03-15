福利又來了 登陸Steam免費領取《超級巴哥犬DX》北京新浪網 (2018-03-15 10:42)
今日Steam又來送福利了，玩家登陸Steam即可一鍵領取遊戲《超級巴哥犬DX》。
領取地址：點擊進入
《超級巴哥犬DX》Steam原價也只要6元，誠如其名，主角是一隻吐著舌頭的巴哥犬，是一款像素風的跑酷遊戲，收集金幣、躲避障礙，解鎖新內容。
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