想要體驗200人同時對局的槍戰求生模式對決嗎?想要感受裝備撿到手軟的遊戲體驗嗎?你以為這樣就夠了?當然不是!拋棄沉悶的野外求生戰場，小編今天要給你們介紹的這款遊戲就是《幻想全明星》，《幻想全明星》採用的是輕鬆愉悅的二次元畫風槍戰求生地圖，既能讓玩家既能體驗驚心動魄的槍戰對決，又能享受動漫風格的趣味地圖，小編簡直對這款遊戲愛不釋手了!

槍械新皮膚

近期，《幻想全明星》槍戰求生模式首款珍稀槍械皮膚「M4A1-榮耀之魂」即將上線了!

傑出的穩定性，高穿透性，華麗的外觀，高貴的血統，槍王之王!這款擁有金色的「M4A1-榮耀之魂」槍械皮膚簡直亮瞎了小便的雙眼，如果使用這款「M4A1-榮耀之魂」進行槍戰對決的話，別說200人就算是500人，小編也一樣可以把他們殺的片甲不留!

獲取方式

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