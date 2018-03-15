據國外遊戲論壇ResetERA網友爆料，幾個小時前Xbox官方公佈了一個視頻，宣布《絕地求生》Xbox One版玩家超過了500萬。後來這個視頻被下架，不過相信微軟官方很快會公佈這一里程碑成就。

考慮到《絕地求生》登陸的是Xbox One遊戲預覽，遊戲開發實際上還沒有完成，達到500萬人已經相當了不起了。目前《絕地求生》Steam版玩家超過了3300萬，二者加起來，《絕地求生》總玩家數量接近4000萬。

2018年藍洞公司已經為《絕地求生》推出了多次更新，不斷地進行優化。Xbox One上最近一次更新是《絕地求生》第十次更新，此次更新主要修復了遊戲內的一些bug, 其中比較有趣的是修正了治療倒地隊友時被打斷，倒地隊友有幾率原地復活的bug。

《絕地求生》Xbox One版去年12.12日推出，根據前不久發佈的Xbox One版春季更新計劃，新地圖Miramar即將登陸Xbox One版遊戲。

未來兩到三個星期，微軟和藍洞公司將繼續為Xbox One版《絕地求生》推出新的補丁：

「不斷推進主機上的畫面表現優化：簡而言之，我們確實對目前遊戲在Xbox One上的表現不太滿意，尤其是在畫面特效強烈時的一些掉幀問題。我們已經發現通過改變Erangel地圖的建築物材質以及降低遊戲內植物的布置數量，都能夠直接提高遊戲幀數。在我們對遊戲畫質和體驗品質感到完全滿意之前，體驗優化都將是我們最高優先順序的工作。以下是我們已經進行過優化的幾個細節：

1. 優化了遊戲角色和動作

2. 優化了車輛和手雷散布出的粒子數量

3. 優化了物品物理碰撞的複雜程度

4. 平衡了各個CPU的工作量，以減少運動時的卡頓」