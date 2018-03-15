預祝《古墓麗影：源起之戰》日區公映系列遊戲打折北京新浪網 (2018-03-15 10:42)
史克威爾艾尼克斯宣布，為紀念最新游改電影《古墓麗影：源起之戰》將於3月21日在日本公映，《古墓麗影》相關的最新PS4遊戲作品將開啟優惠打折活動！
·《古墓麗影：源起之戰》（Tomb Raider）是華納兄弟娛樂公司和米高梅電影公司聯合出品的動作奇幻電影，影片根據2013年同名電子遊戲改編。預定2018年3月16日在美國和中國內地同步上映
該片將講述勞拉·克勞馥在21歲時在經歷一次狂風暴雨的海難之後，勞拉漂流到一個未知的小島上所發生的故事。
·《古墓麗影：源起之戰》將於3月21日在日本公映，關聯PS4遊戲優惠打折活動開啟！
3月14日到3月28日期間，近期登陸PS4的包括《古墓麗影：崛起》等大作都將大幅優惠30%以上，感興趣的玩家不要錯過哦。PS Store打折官網：點擊進入
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