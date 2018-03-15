任天堂在上個月對媒體展示了Labo的組裝方法並提供了一段時間親手動手試玩，今天任天堂發佈了專門的視頻介紹Labo軟體中附帶的Toy-Con Gargae功能。一起來看看吧：

Toy-Con Gargae功能在「探索」分欄中，通過這一功能用戶可以發明、嘗試自己的點子，創造出自己的玩物。搭建自己的玩法也並不複雜，只要將條件和功能用線條相連，就可以完成從觸發到反饋的全部過程。

使用Toy-Con Gargae功能能夠大大地擴展原本Labo的玩法，從「多功能包」本身附帶的5個遊戲變為無限大也不是不可能。

任天堂Labo需要配套任天堂Switch使用，將於4月20日正式發售。