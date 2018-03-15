新華社北京3月15日電（記者水金辰徐海濤）一塊玻璃除了可以擋風遮雨、透過光亮，或是製作成藝術品，還能做什麼？兩會上，全國人大代表、中國建材凱盛科技集團總經理、蚌埠玻璃工業設計研究院院長彭壽表示，能發電的玻璃已經誕生，未來將在建築等行業嶄露頭角。

太陽能已家喻戶曉。經歷了二十世紀七八十年代化石能源發電帶來的嚴重環境問題后，光能發電開始為人青睞。進入二十一世紀，國內興起光伏發電熱，一些地區的屋頂上排列的光伏板一度成為「新風景」。

如果說將光伏方陣依附於建築物上還屬於光伏發電的１．０版本，那麼發電玻璃可以說是它的升級版了。會發電的玻璃其實是在一塊超白高透的玻璃表面鍍了一層４微米厚的碲化鎘材料。它屬於薄膜太陽能電池的一種，光伏組件以建築材料的形式出現，並成為建築的一部分。

彭壽向記者描繪了一幅未來居家場景：小區的住宅樓里，向陽一側的牆面上已經看不見「掏出」的小窗，陽光透過發電玻璃拼接而成的幕牆，讓卧室顯得敞亮、溫暖，室內並未因持續照射而乾燥炎熱。頂燈、冰箱、空調等家用電器通過玻璃的光能轉換照常工作。炎炎夏日，屋主也不用擔心用電量過高而斷電。

一層薄膜可以讓玻璃產生哪些奇妙的變化？

薄膜讓陽光選擇性進入，使得室內「冬暖夏涼」。合肥工業大學材料科學與工程學院教授羅派峰解釋說，普通玻璃對太陽光「全盤接收」，導致玻璃窗面積越大，夏天屋裡越熱，相反冬天會流失大量熱能；而發電玻璃的顏色和光線透過率可以調節，能夠阻擋紅外光輻射，降低能耗效果明顯。

「無論強弱，有光就能發電。」彭壽介紹說，發電玻璃可吸收９５％以上的陽光，即便是陰天，它也能吸光發電。「它就像一個樂觀開朗的孩子，典型的『給點陽光就燦爛』。」

「正因為這一特性，它對安裝的角度要求比較隨性。」彭壽說，傳統的光伏電板需要平鋪或斜鋪以保證與太陽的照射角度相匹配，而發電玻璃既可以平鋪在屋頂，也可保持站立充當一塊幕牆。

受天氣影響，傳統光伏發電不穩定，一直影響著用戶體驗。羅派峰說：「相同功率發電玻璃全年的發電量明顯高於傳統光伏組件。在使用發電玻璃時可安裝一套儲能裝置，讓白天充沛的電能供應夜晚，普通百姓還可以安裝雙向電錶，把電賣給國家。」

有網友曾表示擔心，發電玻璃所用的碲化鎘材料是否會對人體造成傷害？彭壽解釋說，碲化鎘是一種很穩定的化合物，而且它被密封在兩塊玻璃之間，增強了使用安全性。

光伏建築一體化是未來的發展方向。羅派峰認為，輕量化、外觀時尚、易於集成的發電玻璃更適應這一趨勢，而且它早被美國、日本及歐洲一些發達國家和地區所注意。在美國，輕薄的發電玻璃已被製成瓦片直接應用於屋頂的鋪設。未來，與建築結合的發電玻璃前景廣闊。

今年的政府工作報告提出，要「加快製造強國建設」，「推動集成電路、第五代移動通信、飛機發動機、新能源汽車、新材料等產業發展」。彭壽說：「政策福利讓我們在綠色發展和節能環保技術、工藝、裝備的研發推廣和應用上更有信心。」他暢想，未來幾年，「發電玻璃」將在普通百姓的日常住行中廣泛使用，騎行的電瓶車、電動汽車充電樁、室外車棚，都可以看到它的身影。就連手機屏幕也可能會鍍上一層導電膜，實現太陽能自動充電。（參與采寫：朱涵、許曉青、袁汝婷）