人民幣市場匯價（３月１５日）北京新浪網 (2018-03-15 10:17)
新華社北京３月１５日電 中國外匯交易中心３月１５日受權公佈人民幣對美元、歐元、日元、港元、英鎊、澳元、紐西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、加元、林吉特、盧布、蘭特、韓元、迪拉姆、里亞爾、福林、茲羅提、丹麥克朗、瑞典克朗、挪威克朗、里拉、比索及泰銖的市場匯價。
３月１５日人民幣匯率中間價如下：
１００美元 ６３１．４１人民幣
１００歐元 ７８１．３１人民幣
１００日元 ５．９４４６人民幣
１００港元 ８０．５３２人民幣
１００英鎊 ８８１．９１人民幣
１００澳大利亞元 ４９７．４４人民幣
１００紐西蘭元 ４６１．８２人民幣
１００新加坡元 ４８２．３６人民幣
１００瑞士法郎 ６６８．３９人民幣
１００加拿大元 ４８７．３７人民幣
１００人民幣 ６１．８２９馬來西亞林吉特
１００人民幣 ９０４．５５俄羅斯盧布
１００人民幣 １８６．４６南非蘭特
１００人民幣 １６８５４韓元
１００人民幣 ５８．１７０阿聯酋迪拉姆
１００人民幣 ５９．３９６沙特里亞爾
１００人民幣 ３９８４．９３匈牙利福林
１００人民幣 ５３．７７９波蘭茲羅提
１００人民幣 ９５．３５丹麥克朗
１００人民幣 １２９．５７瑞典克朗
１００人民幣 １２２．３９挪威克朗
１００人民幣 ６１．４６６土耳其里拉
１００人民幣 ２９４．４６墨西哥比索
１００人民幣 ４９３．３５泰銖
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