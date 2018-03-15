新華社北京3月15日電（記者許曉青 仇逸水金辰）安一顆3D列印的心臟，會怦然「心」動嗎？繼3D列印的牙齒、關節、心臟支架和瓣膜后，層出不窮的「列印界」新銳正在顛覆醫療的未來。

兩會期間，全國政協委員、中科院院士、復旦大學生物醫學研究院院長葛均波接受新華社記者專訪，透視3D列印技術在未來心臟疾病治療領域的可能性。

去年7月，瑞士科研人員宣布，已藉助3D列印技術，製造出全球首個形狀、大小及功能都與真人心臟相似的柔性心臟。那麼，3D列印何時能運用於完整的器官列印，並進入移植領域？

「單純列印心臟的結構和形狀應該不是很難，難的是要維持心臟的傳導系統。」葛均波分析說。

他說，這是一個非常複雜的工程，因為心臟由不同的組織細胞組成。「心肌的自律性、心臟的收縮功能和持續性，在近期還難以通過3D列印來實現。」

目前國際醫學界有觀點認為，3D列印技術要真正實現怦然「心」動，還需要20至30年，也有可能更久。不過，即使3D列印的心臟目前還僅是一個軀殼，但並不意味著3D列印在生物醫療領域永遠只能停留在牙齒和骨骼這些「硬邦邦」的部件上。

今年3月，美國的學術研究團隊展示了一種3D列印技術，可通過個性化建模，來判斷患者適合哪種主動脈瓣膜置換方案以及預測手術併發症等，實現因人而治。此外，去年11月中國首台高通量集成化生物3D印表機也宣告研發成功。

據葛均波介紹，這種建模技術主要用於複雜性結構性心臟病的術前。先將檢查的影像學資料進行三維重建后，再進行個性化3D列印，模仿術中可能出現的狀況。這種技術目前在上海也已經進行了初步應用。

他還透露，目前3D列印的「心臟瓣膜」，由於其持久性太短，國內外還沒有應用於臨床，仍處於實驗中。至於心臟支架，已經可以採用聚乳酸列印成功，動物試驗發現安全有效，現在正在進行人體臨床試驗和臨床隨訪。

事實上，3D列印技術的運用與試驗，並不止於生物醫療領域。在世界範圍內，航空航天、汽車、模具、消費品等，也都與這項技術越來越密切銜接。相關技術也被稱為增材製造技術。我國已經將以3D列印為首的「增材製造產業」視為製造業發展的重要環節。

2017年，工信部聯合發改委等11部門印發《增材製造產業發展行動計劃（2017-2020年）》，提出到2020年中國增材製造產業年銷售收入超過200億元，年均增速在30％以上；關鍵核心技術達到國際同步發展水平。

但也有人擔心，未來通過「3D列印+移植」等手段，人類戰勝慢性病的可能性大大增加，實現「長生晚老」亦將成為可能，到那時人類或許不得不面對各種新的社會倫理問題。

對此葛均波認為，目前在心臟疾病治療領域，3D列印技術仍只停留在試驗階段。隨著科學的發展，當機體不同組織和器官若都可以進行列印了，並且運用於臨床，那就有必要進行規範和倫理學論證。（參與采寫：徐海濤、朱涵、袁汝婷）