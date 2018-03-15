北京今起延長供暖5天北京新浪網 (2018-03-15 10:17)
新京報快訊(記者信娜)記者今日從北京市城市管理委員會獲悉，根據市專業氣象台預報，北京市從今日起將有一次較明顯降溫天氣過程，為確保北京市居民平穩度過此次降溫，經市政府批准，2017-2018年居民採暖延期至2018年3月20日24時結束。
編輯：戴玉璽 艾崢
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