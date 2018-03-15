新華社華盛頓３月１４日電（記者周舟）人體內的白色脂肪主要用於儲能；而棕色脂肪負責消耗能量來發熱，有助減肥。科學家最新發現了棕色脂肪消耗能量背後的分子機制，這為治療肥胖相關疾病提供了新思路。

美國索爾克生物研究所等機構研究人員在新一期美國《細胞報告》雜誌上發表論文說，一種被稱為「雌激素相關受體伽馬」的分子是讓棕色脂肪消耗能量的關鍵。

他們發現，棕色脂肪細胞在任何時候都會表達「雌激素相關受體伽馬」相關基因，白色脂肪則不會表達這一基因。敲除相關基因使小鼠無法產生「雌激素相關受體伽馬」后，其體內的棕色脂肪變得與白色脂肪相似，小鼠無法在低溫環境下保持體溫。

實驗表明，「雌激素相關受體伽馬」是讓棕色脂肪消耗能量、保持禦寒能力的關鍵。研究人員羅納德·埃文斯說，新發現不僅增進了人們對身體如何禦寒的理解，也為調控體內的棕色脂肪提供了新方法。

研究人員計劃驗證能否通過激活白色脂肪中的「雌激素相關受體伽馬」讓某些白色脂肪具有棕色脂肪的功能，進而為治療肥胖症和糖尿病提供新的思路。