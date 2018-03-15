貴州風雹災致12.6萬人受災 直接損失7200餘萬元北京新浪網 (2018-03-15 10:20)
中新網3月15日電 據民政部網站消息，貴州省民政廳報告稱，截至3月15日9時統計，風雹災害造成12.6萬人受災，直接經濟損失7200餘萬元。
資料圖：貴陽市區遭受冰雹過後的場景。周俊 攝
報告透露，3月12日以來，中西部地區遭受的風雹災害持續發展。截至3月15日9時統計，貴陽、畢節、黔西南等4市(自治州)10個縣(市、區)12.6萬人受災；近100間房屋不同程度損壞；農作物受災面積7.6千公頃，其中絕收1.9千公頃；直接經濟損失7200餘萬元。
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