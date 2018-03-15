江西消保委提示：消費者需留心二手房交易貓膩北京新浪網 (2018-03-15 10:20)
新華社南昌3月15日電（記者林浩）沒有資質許可、提供虛假信息、存在霸王條款……近年來，二手房市場上的少數中介機構仍存在著一些違規操作行為。日前，江西省消費者權益保護委員會提示，消費者需留心二手房交易貓膩。
江西省消保委建議，消費者應認真了解房屋中介公司的情況，包括有無營業執照、資質許可等方面，也可通過國家企業信用信息公示系統查詢該公司是否有不良記錄等具體情況。
根據江西省消保委提示，消費者在選購房屋時，應多渠道了解所售房屋的真實情況，特別是房屋是否存在缺陷、有無涉及產權等方面的糾紛以及相關配套設施等。消費者在購買二手房時，應查驗房產證，既需通過房產局官方網站或前往房產局查詢辨別房產證的真偽，又需核對房產證上的署名是否與售房者一致。
若消費者通過房屋中介購買二手房，江西省消保委建議消費者與房屋中介簽訂正式的委託合同，並在簽訂合同之前認真查看合同條款，拒絕不平等、不理解以及加重消費者責任的條款。
關鍵字：
其他兩岸新聞更多兩岸新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 椅子夢工廠 3M防潑水航海王腳圈兒童椅/電腦椅(二色可選)
- Gerber 美軍專用半齒半刃固定直刀
- ASD愛仕達 複合鋼無油煙鍋32CM SW1332TW
- ThinkTank創意坦克 輕巧雙肩後背包 M/黑 PP443
- Homelike 路易80cm辦公桌-亮面烤漆(附鍵盤架)
- Homelike 巧思辦公桌 炫灰系列-黑色仿馬鞍皮80cm(附抽屜)
- 瑞典LELO - ALIA 阿莉雅 可愛迷你按摩器-紫
- IMPACT-怡寶標準型舒適護脊書包-藍IM0037ANY
- 【Diadem】黛亞登 嶄時系列晶鑽陶瓷腕錶-黑/36mm(9D1407-54
- STORY皮套王 iPhone 5/5S/SE Style-W5 橫式雙碰邊骨線 客製
台媒：若馬遭起訴 周美青不排斥選台北市長討公道【北京新浪網】
要當黑馬？參選台北市長，馬英九夫人回應「不排斥」【北京新浪網】
都誇霍金成就大為何他拿不到諾貝爾獎？ 答案在這【北京新浪網】
霍金逝世享年76歲 被譽為愛因斯坦后最傑出理論物理學家【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》