新華社南昌3月15日電（記者林浩）沒有資質許可、提供虛假信息、存在霸王條款……近年來，二手房市場上的少數中介機構仍存在著一些違規操作行為。日前，江西省消費者權益保護委員會提示，消費者需留心二手房交易貓膩。

江西省消保委建議，消費者應認真了解房屋中介公司的情況，包括有無營業執照、資質許可等方面，也可通過國家企業信用信息公示系統查詢該公司是否有不良記錄等具體情況。

根據江西省消保委提示，消費者在選購房屋時，應多渠道了解所售房屋的真實情況，特別是房屋是否存在缺陷、有無涉及產權等方面的糾紛以及相關配套設施等。消費者在購買二手房時，應查驗房產證，既需通過房產局官方網站或前往房產局查詢辨別房產證的真偽，又需核對房產證上的署名是否與售房者一致。

若消費者通過房屋中介購買二手房，江西省消保委建議消費者與房屋中介簽訂正式的委託合同，並在簽訂合同之前認真查看合同條款，拒絕不平等、不理解以及加重消費者責任的條款。