北京市2017-2018年採暖季延期至3月20日24時北京新浪網 (2018-03-15 10:20)
資料圖：北京居民供熱鍋爐點火運行。文字來源：人民網 圖片來源：視覺中國
中新網3月15日電 據北京市城市管理委員會網站消息，根據市專業氣象台預報，我市從3月15日起將有一次較明顯降溫天氣過程，為確保北京市居民平穩度過此次降溫，經北京市政府批准，2017-2018年居民採暖延期至2018年3月20日24時結束。
為全力做好延長供暖期間各項保障工作，北京市城市管理委要求各區供熱管理部門要督促轄區內供熱單位做好延長供暖工作，落實燃料，保證延長期內穩定供應，確保居民室內溫度達標，同時積極協調解決好各類供暖問題。
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