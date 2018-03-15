(新時代新氣象新作為)「電影之都」青島打造「夢萊塢」？ 助推中國電影產業升級

中新社青島3月15日電 題：「電影之都」青島打造「夢萊塢」 助推中國電影產業升級

作者 李英 胡耀傑

在山東青島一間電影工作室里，張霖的動漫團隊正在為一部原創動畫電影的上映做準備。按照計劃，2019年初該電影將登陸歐美市場。

張霖說：「我從小就很喜歡動畫電影，希望能把中國英雄和文化通過大屏幕帶到世界的舞台。現在這個夢想終於實現了。」

說起電影，人們很容易想到美國「好萊塢」、印度「寶萊塢」。而在張霖看來，家鄉青島正在打造東方的「夢萊塢」：「從最早建立的動漫產業園，到東方影都、電影學院的引入，以及設立百億元(人民幣，下同)信貸為文創企業提供支持，青島政府很有前瞻性，這幾年的扶持也越來越專業、精準。」

2014年，青島便出台了影視產業相關扶持政策，設立規模為每年10億元的影視產業發展基金，設立期限為5年。據知，符合要求的影視項目最高能夠獲得製作成本40%的補貼。

2017年11月，青島被聯合國教科文組織授予「電影之都」稱號，為這座城市的影視產業發展提供了新的契機。

記者近日在青島西海岸靈山灣畔看到，一座備受世界矚目的「東方影都」正在崛起。這裏擁有世界一流的影視設施，已建成40個世界頂級攝影棚、先進的水下恆溫攝影棚和室外水池，可滿足高難度國際大製作影片的攝製需求。此前，這裏已吸引包括《長城》《環太平洋2》在內的好萊塢大片前來拍攝。2016年，在美國洛杉磯舉行的電影峰會上，「東方影都」與美國9家著名電影公司簽約，11部好萊塢大片陸續在新區拍攝。

「與國內外其他影視基地不同，靈山灣影視文化產業區不是孤立的拍攝製作基地，而是涵蓋了影視基地、會展、主題公園、演藝娛樂等業態，以及酒店、醫療、教育等配套設施，整個產業集群規模達到1000億元。」青島西海岸文化產業投資公司總經理苑梅琳表示。

由這座影視基地帶來的集聚效應在持續加強。據介紹，青島靈山灣影視文化產業區目前已聚集萬達影業、五洲發行等國內外重點影視企業100多家，新註冊影視企業65家，累計達到142家，20餘部影片入駐拍攝，帶來演職人員上萬人。

作為世界第二大電影市場，中國電影市場和產業的國際地位正在上升，也是全球電影市場增長的主引擎。2017年中國電影總票房達559.11億元，首破500億元大關。今年2月，中國內地電影單日票房、單月票房均刷新紀錄，2月票房突破100億元大關。

中國電影家協會秘書長、中國電影評論學會會長饒曙光在接受中新社記者採訪時表示：「當前中國電影正在從『作坊式』向『工業化』的轉變，工業基地產業園的建設是升級換代的重要環節，這方面青島將對中國電影升級換代起到很好的助推作用。」

對此，苑梅琳也表示，從轉型升級的需求出發，青島對影視文化產業進行了超前規劃和頂層設計，為中國「重工業電影」的製作打開了一扇與國際接軌的大門。

一個自信開放、蓬勃生長的「電影之都」正在慢慢崛起。據了解，青島西海岸新區影視產業計劃到2020年，每年拍攝製作國內外影視作品超過130部，影視產業總收入達到150億元，新增10萬個就業崗位。(完)