中新網3月15日電 據紐西蘭天維網報導，為了更好的服務中國遊客，紐西蘭基督城發展推廣局正與基督城機場合作，幫助當地商家使用Alipay收款，讓中國消費者在紐西蘭也能用支付寶購物。

資料圖：中國遊客在國外使用支付寶完成支付。

中國人到訪紐西蘭的熱情不減，目前紐西蘭每年接待中國遊客40萬人次，基督城迎來的遊客數量持續攀升。每天都有從中國內地直飛基督城的航班，另外有航空公司也推出了季節性直飛基督城的航班，這些都使基督城成為中國遊客入境人數增長最快的紐西蘭旅遊目的地。

目前南島有178家商戶簽約使用Alipay支付，其中基督城、坎特伯雷有50家。基督城當地有38家、整個南島有128家商戶已經成為Alipay的常用戶。另外還有不少商戶正在積極爭取為5億支付寶用戶提供便捷的支付服務。

紐西蘭基督城發展推廣局負責旅遊營銷的總經理Rowan Worner稱，對於基督城和坎特伯雷地區來說，這種增長非常好。「這是旅遊運營商、機場、航空公司以及紐西蘭基督城發展推廣局共同努力的結果。」

「我們知道很少有中國遊客使用信用卡支付。每年中國的出境遊客中有1.2億人次在國外刷支付寶，涉及到的消費為12億紐西蘭元。」他說。