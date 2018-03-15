中新網3月15日電 據馬來西亞《中國報》報導，馬來西亞一名華裔摩托車司機，因雨天路滑致使摩托車失控側翻。隨後，該男子被摩托車壓得動彈不得。目睹事件的路人並沒有伸出援手，兩名巡警剛好路過，不但將送傷者前往診所，還將他的摩托車送回了家。

摩托車司機的女兒得知情況后，將案發經過以及兩名巫裔巡警助人為樂的事迹上傳到社交網站，獲得了眾多網民的回應，人們紛紛讚揚巡警的行為。

據了解，此事是於當地時間3月13日下午，在武吉沙登前往沙登大學嶺的路段發生。

根據傷者女兒透露，其父親正準備前往大學嶺載她下班，卻因為雨天路滑，在案發路段失控側翻。

她指出，案發現場有許多路人目睹，卻無人伸出援手，父親也因為被摩托車壓著，加上手腳受傷，無法順利起身。

「當時有一輛巡邏車經過後馬上停下，車上兩名警員下車后，一人負責疏散圍觀的路人，另一人迅速將壓在父親身上的摩托車移開，將父親扶起。」

她說，這兩名警員發現父親受傷后，兵分二路，一人載父親到診所急救，另一人則冒雨將父親的摩托車騎回住家歸還。

「父親十分感謝兩名警員的善行，特別吩咐我將他們的照片放上網路，以示感激。」