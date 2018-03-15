中新網3月15日電 據西班牙《歐華報》報導，近日，一名朱姓華人向西班牙巴塞羅那華助中心求助，他於2017年5月被查出身患惡性腫瘤，因患病之後無法工作，經濟十分困難。朱先生表示，希望回國與家人團聚。最終，在華助中心的幫助下，朱先生順利返回中國上海。

2018年3月，朱先生去醫院複診，醫生表示他的病情已經非常嚴重。想著家中還有老母親，朱先生希望能夠回國，與親人團聚。

華助中心核實了朱先生的情況，為他籌集了3000歐元。此外，為了協助其回國，中心主要負責人一方面聯繫青田縣僑辦，通過僑辦與其家人聯繫，讓他們為朱先生接機，並安排好他回國后的生活；另一方面，在華助中心理事會內發起募捐，兩天內籌集了2600歐元。

與此同時，華助中心一家理事單位也在會內發起募捐，籌集到3350歐元善款。

中心經商議后，決定為朱先生購買回國機票。當地時間2018年3月11日下午，幾名華裔熱心人士來到華助中心，將所籌捐款和回國機票交到求助人朱先生手中。

當地時間2018年3月13日早晨，華助中心負責人將朱先生送至巴塞羅那機場，朱先生乘坐飛機，返回中國上海。