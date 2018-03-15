減輕中小學生學業負擔一直是各界普遍關注的問題。多年來，經歷多次「減負運動」，我國中小學生的「減負」成效並不明顯，甚至出現「學校減負，社會加負」等現象。多位全國政協委員就此問題發表意見。

全國政協委員、民進上海市委專職副主委胡衛表示，應儘快摒棄流水線式「刷題」教育。學生學業負擔過重，一是因為學校應試導向尚未得到根本扭轉。二是各種落後的社會觀念仍然深刻影響著學生家長。三是各式各樣的校外培訓機構「野蠻生長」加劇了學生課業負擔。

胡衛委員建議要深入實施素質教育，深化教育教學改革，減少不必要的機械性重複操練，減輕無謂學習負擔，促進學生全面發展。

「過重的學業負擔導致中小學生的休息權被剝奪，對少年兒童的身心健康造成嚴重負面影響。」全國政協委員、民進中央副主席朱永新建議，要切實保障學生休息權。減輕學生負擔，要全面推進義務教育評價機制改革，弱化區分度和選拔性，使中小學教育對學生的全面發展負責而不是只對分數負責，對學生的終身負責而不是只對眼下負責，對所有學生負責而不是只對能升入名校的學生負責。

「『玩』才是孩子的天性。」全國政協委員、河北工業大學副校長殷福星表示，呼籲「減負」多年不見成效，其原因與現階段家長心態相關。在絕大多數中國人的意識里，上名校與孩子未來的人生幸福等同，是孩子人生成功的唯一標誌。其實，「玩」才是孩子的天性，過多參加培訓班並不能培養孩子們的學習興趣和創造性。

幾位委員一致認為，減輕學生課業負擔是全社會的共同責任，需要政府、學校、家庭、社會共同努力。（經濟日報記者 劉瑾）