3月12日，全國政協十三屆一次會議舉行小組會議，就本組關注的熱點問題議政建言。會後，全國政協委員丁秀花、羅黎明、石紅（從左至右）就有關問題繼續討論。經濟日報記者 高興貴攝

「我國人才的數量質量遠不能適應製造強國建設需要，不能適應製造業與互聯網、大數據等融合發展的要求。」全國政協委員、北京理工大學黨委書記趙長祿在教育界別小組討論時說，高校的人才培養應該面向國家戰略需求，實行人才培養供給側改革。他的話引起多位教育界委員的共鳴。

「要注重改變培養方式，培養具有創新思維、掌握共性技術和關鍵工藝的復合型人才。」全國政協委員、電子科技大學副校長曾勇認為，現代工程技術和先進位造業，都需要多種技術系統集成。因此，大學要注重以跨學科、交叉班的方式，培養訓練學生的系統集成能力。曾勇委員介紹，電子科大已經開設智能製造實驗班、互聯網+復合培養實驗班，課程橫跨理學、工學、管理學、經濟學等學科，需學習人工智慧、物聯網、互聯網金融、大數據等技術知識。畢業時，學生能根據自己所修課程獲得相應的雙學位。

「產教結合、校企合作的模式是發展方向，我們的學生就是產教融合的受益者。」針對製造業人才培養與企業實際需求脫節的現狀，全國政協委員、東北大學校長趙繼介紹，早在2015年，學校就與新松機器人公司簽署戰略合作協議，搭建機器人核心技術產學研合作研究平台，學生能夠在新松的工廠里試驗、實習，校企共同探索做大做強國產機器人產業。

全國政協委員、蘭州大學校長嚴純華說，如今越來越多的高校主動融入到服務國家發展戰略的使命中，蘭大目前正結合區域發展重大課題大力補齊工科短板。討論交流中，委員們反映，工科院校在製造人才培養方面還面臨不少共性問題。

在培養模式方面，全國政協委員、華東理工大學副校長錢鋒建議，應探索建立高校與行業企業、科研院所等多方協同的育人模式，形成優勢互補、項目共建、成果共享、利益共贏的人才培養共同體。

我國工科教師存在著實踐能力不足等欠缺。在製造業較發達的德國，工科大學教授須有企業工作經歷，促使他們在培養人才時，會將企業需求、技術創新、工程能力融入其中。曾勇委員認為，這種經驗值得借鑒，工科教師應該具有跨學科研究和業界實踐的經歷，建議有關部門出台配套支持政策，搭建實踐平台，學校的考評機制也應作出調整。

「製造業職工的社會地位和待遇整體較低，部分學生存在重視虛擬經濟、輕視實體經濟的觀念。」趙長祿委員反映，待遇偏低影響行業吸引優秀人才。對此，委員們建議，國家有關部門應制定製造業特殊人才培養戰略，使優秀人才願意留在裝備製造業，為高端製造業發展貢獻力量。（經濟日報·中國經濟網記者 周劍）