▲徐乃麟獻出直播處女秀。（圖／UP提供 , 2018.3.15）

綜藝大哥徐乃麟14日晚間獻出直播處女秀，在UP直播APP節目《答人秀》擔任主持人，與網友挑戰答題拿獎金，最高獎金10萬元，他的1集主持費更高達6位數。2017年他以髒話怒飆唐從聖，登上各大媒體版面，直播中也出了相關題目，有趣的是，千名網友還因為答案錯誤瞬間淘汰。

對於目前收入，徐乃麟笑說，「馬馬虎虎啦，現在只想過日子，收入不是重心啦。」首次與網友面對面，他做好心理準備才應戰，被問到是否怕網友提出太犀利的問題？他坦言，「都是演藝圈老船長了，還有什麼我不能回答的。」為了這次主持，他做足功課，直播前還把注意事項親手寫下來，相當敬業。

受訪時，徐乃麟被問到詐賭案表示，「這些賭博的人從頭到尾沒有找過我，我是最大的受害者，媒體鋪天蓋地傷害我。」話語中，充滿無奈。