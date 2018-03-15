「東北振興需要新動能。」全國政協委員、吉林省旅遊發展委主任楊安娣在全國政協十三屆一次會議小組討論會上說：「說『投資不過山海關』，那怎麼解釋那麼多企業在東北投資興業？而且，東北經濟從去年到今年整體出現了向好勢頭。」她同時強調，東北振興確實需要在新動能上想辦法。

東北振興必須走出一條新路，要實現質量更高、效益更好、結構更優、優勢充分釋放。楊安娣委員說，實現這個目標，尋找發展新動能十分重要。旅遊產業是培育東北發展新動能的重要產業之一。

楊安娣委員呼籲大家從發展新動能方面來認識旅遊。她分析說，吉林省守著兩種資源：冬天的「冷」資源，夏天的「涼」資源。這兩個資源意味著「兩個3億人」的巨大市場：一個是3億人參與冰雪運動，特別是隨著北京冬奧會的臨近，中國的冰雪運動蓬勃興起，這將帶來一個巨大的市場；再一個是3億人的潛在避暑人群。大眾旅遊時代的到來，為旅遊業大發展提供了一個歷史機遇。冰雪運動的蓬勃興起為冰雪產業的發展提供了巨大空間。把目光投向旅遊業，能夠給地區發展帶來新動能。

同為來自東北的趙雨森委員，是黑龍江省政協副主席、東北林業大學副校長。他接過東北振興需要新動能的話題說，新動能也要重視人才。他認為，觀念落後和負擔太重是制約東北振興的兩大原因。他建議養老實現國家統籌，幫助東北地方減輕負擔，同時要重視東北地區的人才隊伍建設。他深感這幾年人才流失嚴重，年輕人走得多，很多教師走了；老企業培養出來的高等級技術工人也有很多離開了東北；再一個是大學生，外省來東北讀書的留不下來，本省出去上學的不回來。他說，「東北振興需要人才，需要政策，需要資金，確實要尋找新動能」。（經濟日報記者 魏永剛）