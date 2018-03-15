政府工作報告指出，支持民營企業發展。全國政協委員、正威國際集團董事局主席王文銀表示：「政府工作報告專門用一長段的篇幅來講民營企業發展，讓我感到很振奮。」

「民營企業的發展越來越受到重視，特別是報告中提到『健全企業家參與涉企政策制定機制』，讓我印象尤其深刻。」王文銀委員說，處在市場一線的企業家，更加了解產業、產品的發展方向，可以說是最容易發現某個領域問題和痛點的一群人，多吸納企業家的意見，有助於讓涉企政策「不跑偏」、更接「地氣」，讓經濟政策更貼合市場創新需要，也讓企業家權益更有保障。

在王文銀委員看來，構建親清新型政商關係、健全企業家參與涉企政策制定機制，這保障了企業家話語權，也更加有助於企業家創新。

政府工作報告指出，要加快製造強國建設，第一個就提到要推動集成電路發展。王文銀委員表示，在國家政策的支持下，保護企業家合法權益的法治環境、促進企業家公平競爭誠信經營的市場環境越來越好，尊重和激勵企業家幹事創業的社會氛圍日益濃厚，讓企業家們創新的勁頭也越來越足。

王文銀委員建議進一步完善人才引進機制。「國家的競爭靠實力，實力的競爭靠企業，企業的競爭靠產品，產品的競爭靠品牌，品牌的競爭靠人才。最後一切的競爭都是品牌和人才的競爭。我們要創造條件，把全球頂尖人才引進來。」（經濟日報記者 王玥）