安苡愛六天憲嫂出局 吳宗憲：「不是我的菜」NOWnews今日新聞 (2018-03-15 10:21)
國光女神安苡愛日前被周刊爆料，跟綜藝天王吳宗憲兩人關係匪淺，且演藝圈內也盛傳安苡愛跟憲哥的關係很要好，周刊目擊憲哥開跑車接送她，安苡愛也貼心照料憲哥的愛犬，兩人也曾單獨用餐，這段關係看似曖昧，但憲哥卻出面回應：「不是我的菜。」一句話宣告安苡愛出局。
▲安苡愛被爆是吳宗憲新歡。（圖／翻攝自臉書，2018.03.07）
根據《蘋果日報》報導，憲哥開著女兒送他的名車準備錄影，下車後便請男性助理幫忙拿東西，但這次照顧愛犬的人換成穿短褲的女助理，隨後一行人便快速走入電視台。其實針對新憲嫂的話題，憲哥之前就說過：「我跟安苡愛，我們兩個只是『狗男女』」，搞笑回應跟安苡愛兩人的關係僅止於「狗」，且沒有私人曖昧之情，而另外再問到，若單身會考慮安苡愛嗎？憲哥笑著回答：「不是我的菜啊，而且我沒體力。」
國光女神安苡愛的外型亮眼，身材姣好，她曾跟演員李博翔交往過，但因為一次的喝酒引發口角，還鬧上警局，佔上媒體版面，兩人的地下戀情因此曝光，最後以分手收場。
▲安苡愛被爆是吳宗憲新歡，不過憲哥表示：「不是我的菜」。（圖／翻攝自臉書，2018.03.07）
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- STORY皮套王 iPhone 5/5S/SE Style-V 名片夾式 客製化皮套
- 【原廠直營】Estee Lauder 雅詩蘭黛 ANR特潤超導修護露 50m
- 金‧安德森 紅藍白經典格紋長袖襯衫
- Osprey Talon 4 輕量腰包 紫
- 森下仁丹 納豆紅麴SARA SARA(30包/盒)
- 皇冠8.1聲道HDMI高清解碼卡拉OK擴大機CRHA-7777
- 【The Leather Satchel Co.】12.5吋 英國手工牛皮劍橋包 手
- 【VOGUE】尊爵時尚羅馬女錶-銀/32mm(2V1407-131S-S)
- Vivienne Westwood 星球LOGO素面卡片夾(金)
- 羅技 無線耳機麥克風 H800
姚元浩私密照風波分手王心凌 溫馨接送擁新歡王心恬【NOWnews今日新聞】
平民天后徐懷鈺五月開唱 上《綜藝大熱門》與吳宗憲搶人【Wow!NEWS新聞網】
女星爽搭土豪航空頭等艙 轟飛機餐難吃【NOWnews今日新聞】
圖多【NOWnews今日新聞】
被媽媽逼要錢 「資生堂千金」不惜露二點拍電影【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》