▲吳宗憲日前被爆料，跟國光女神安苡愛關係曖昧。（圖／記者林調遜攝，2018.3.13）

國光女神安苡愛日前被周刊爆料，跟綜藝天王吳宗憲兩人關係匪淺，且演藝圈內也盛傳安苡愛跟憲哥的關係很要好，周刊目擊憲哥開跑車接送她，安苡愛也貼心照料憲哥的愛犬，兩人也曾單獨用餐，這段關係看似曖昧，但憲哥卻出面回應：「不是我的菜。」一句話宣告安苡愛出局。

▲安苡愛被爆是吳宗憲新歡。（圖／翻攝自臉書，2018.03.07）

根據《蘋果日報》報導，憲哥開著女兒送他的名車準備錄影，下車後便請男性助理幫忙拿東西，但這次照顧愛犬的人換成穿短褲的女助理，隨後一行人便快速走入電視台。其實針對新憲嫂的話題，憲哥之前就說過：「我跟安苡愛，我們兩個只是『狗男女』」，搞笑回應跟安苡愛兩人的關係僅止於「狗」，且沒有私人曖昧之情，而另外再問到，若單身會考慮安苡愛嗎？憲哥笑著回答：「不是我的菜啊，而且我沒體力。」

國光女神安苡愛的外型亮眼，身材姣好，她曾跟演員李博翔交往過，但因為一次的喝酒引發口角，還鬧上警局，佔上媒體版面，兩人的地下戀情因此曝光，最後以分手收場。

▲安苡愛被爆是吳宗憲新歡，不過憲哥表示：「不是我的菜」。（圖／翻攝自臉書，2018.03.07）